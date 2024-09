Your browser doesn’t support HTML5 audio

La campaña del expresidente estadounidense y candidato republicano, Donald Trump, informó este domingo que el exmandatario está "a salvo" luego de que se registraron disparos cerca de su club de golf en Palm Beach, Florida.

"El presidente Trump se encuentra a salvo tras los disparos que se produjeron en sus inmediaciones. No hay más detalles por el momento", apuntó en un escueto texto distribuido a la prensa Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña de Trump.

Según el diario New York Post, el suceso se produjo cerca de su club de golf en West Palm Beach, Florida, donde el expresidente se encontraba jugando ese deporte.

Fuentes policiales afirmaron a dicho diario que fueron dos personas quienes intercambiaron disparos en las afueras del campo de golf Trump International Golf Course y que "los tiradores se apuntaban entre sí" y no al candidato republicano, una versión que no ha sido confirmada oficialmente.

De acuerdo con NBC, Trump fue inmediatamente trasladado a un lugar seguro cuando se escucharon los disparos.

El Servicio Secreto envió un comunicado en el que apuntó que "en colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, está investigando un incidente de protección que involucra al expresidente Donald Trump, que ocurrió poco antes de las 14.00 (18.00 GMT). El expresidente está a salvo".

BUTLER, PENNSYLVANIA – 13 DE JULIO: El ex presidente Donald Trump en el escenario de un mitin el 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Foto de Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP)

A dos meses del balazo en la oreja

Trump fue víctima de un intento de asesinato el pasado 13 de julio durante un mitin en Butler (Pensilvania), después de que un joven de 20 años le disparó con un fusil hiriéndole en la oreja derecha.

El Servicio Secreto abatió al agresor, quien disparó desde un lugar elevado fuera del recinto, donde una persona del público murió por herida de bala.

Biden y Harris "aliviados" al saber que Trump está "sano y salvo" tras tiroteo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su vicepresidenta, Kamala Harris, se mostraron este domingo "aliviados" de que el exmandatario y candidato republicano Donald Trump esté "sano y salvo" después de que su campaña informara de disparos en sus inmediaciones en Florida."El presidente y la vicepresidenta han sido informados sobre el incidente de seguridad en el Trump International Golf Course, donde el expresidente Trump estaba jugando al golf. Se sienten aliviados al saber que está a salvo", señala un comunicado emitido por la Casa Blanca.

(Con informaciones de EFE y AFP)