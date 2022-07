El 96 % egresados de Intec obtiene empleo al año de concluir estudios

El 96 por ciento de los egresados del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) obtiene empleo al año de concluir estudios universitarios.

De esa cantidad, según informó el Instituto, el 66% logra emplearse antes de graduarse y el 19% lo consigue antes de los tres meses de haber culminado su formación profesional.

Estas cifras son parte de los hallazgos de la Encuesta de Empleabilidad de Egresados 2021, realizada por la Dirección de Planificación y Calidad y la Unidad de Relaciones con Egresados de la universidad.

Al respecto, la encargada de la Unidad de Pasantías, Suzanne Brady, indicó que la alta valoración que tienen los estudiantes de término del Instituto se debe a que la oferta formativa de la universidad es congruente con las competencias requeridas por el mercado laboral nacional e internacional.

Dijo que Intec ofrece un programa integral, que incluye las habilidades para la empleabilidad y que es reconocido por sus altos estándares de calidad.

Encargada de la Unidad de Pasantías, Suzanne Brady

“Entendemos que tener un título universitario no es garantía de empleo ni menos de una vida resuelta, por lo que nos enfocamos en formar profesionales de alto perfil, que se destaquen por sus competencias, capacidad para ofrecer soluciones innovadoras y lograr grandes cambios y estrategias exitosas”, precisó.

A través de un comunicado, Intec señaló que la transición del sistema educativo al mundo laboral es para los jóvenes un paso trascendental que marcará sus éxitos profesionales y personales. Sin embargo, precisó, en República Dominicana no es un camino fácil.

"Los recién egresados de las universidades presentan serias dificultades para acceder al mercado laboral, relacionadas principalmente a su escasa experiencia y competencias. De hecho, el país ocupa el primer lugar en desempleo juvenil de América Latina y el Caribe, con una tasa que se sitúa en un 29% en los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 a 29 años, de acuerdo con el estudio “Los jóvenes dominicanos: esos desconocidos”, elaborado por Acción Empresarial por la Educación (Educa)".

Destacó que para facilitar la plena integración de sus estudiantes en puestos de trabajo vinculados a su formación profesional, el Intec ha firmado acuerdos con diferentes entidades públicas y privadas para la realización de pasantías.

Dijo que, adicionalmente, el estudiante se adentra en el mundo laboral, lo que le otorga una ventaja competitiva, pues los empleadores prefieren contratar a trabajadores que posean experiencia previa.

En el documento se indicó que mediante el Programa de Pasantías, el cual la universidad implementa desde el 2013, muchos jóvenes obtienen su primera contratación antes de egresar de la carrera, y con ello, se abren las puertas a salarios más competitivos, obtener grandes beneficios y mejorar su desarrollo profesional.

Hansel Bonilla es uno de ellos. Con 21 años y faltando unos meses para concluir sus estudios de la carrera de Ingeniería Industrial fue contratado por la multinacional de productos y tecnologías médicas ConvaTec como Ingeniero de Transformación al finalizar su pasantía, destacándose por sus competencias técnicas, pero, además, por su liderazgo, empatía, iniciativa y visión disruptiva, características que se adquieren producto de un modelo formativo en el que el estudiante forma parte activa de su proceso de aprendizaje.

Hansel Bonilla

En su opinión, la experiencia como pasante amplía las oportunidades de encontrar trabajo antes de culminar sus estudios universitarios.

Un informe elaborado por la Asociación Nacional de Universidades y Empleadores de Estados Unidosestablece que el 60% de los egresados universitarios que habían realizado pasantías recibían al menos una oferta de trabajo en comparación con el 36% que no tenían experiencia de prácticas previas.

La universidad destacó que de sus instalaciones han egresado profesionales que se destacan en ambos entornos, uno de ellos es el actual presidente de la República Luis Abinader.

Intec cumple 50 años

En este año, el Instituto celebra su 50 aniversario, y lo hace con el reconocimiento como la universidad dominicana mejor posicionada en el ranking mundial QS, que realiza cada año compañía británica Quacquarelli Symonds, colocándose en la posición 801, de entre las 1400 mejores universidades del mundo.

"Intec ofrece un programa adaptado a la era de la globalización, con carreras pioneras y únicas en el país como son: Licenciatura en Biotecnología, Ingeniería Biomédica, Licenciatura en Matemáticas con concentración en Ciencias Actuariales, Ingeniería Comercial e Ingeniería en Logística y Transporte", indicó.

Además, Intec es la primera y única institución académica en el país en contar con la acreditación internacional de su carrera de Medicina, otorgada por la agencia Caribbean Accreditation Authority for Education In Medicine and Other Health Professions (CAAM-HP), reconocida por World Federation for Medical Education (WFME); y también de su carrera de psicología, acreditada internacionalmente por el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Psicología (CNEIP).