EEUU otorga visado humanitario a hija de dominicana desaparecida en Orlando

La joven estudiante de medicina en UTESA Marlenis Rodríguez .(foto RoseMaryNews y Acento, Copyright prohibida la reproducción sin autorización de los medios.)

El Gobierno de los Estados Unidos extendió un visado humanitario a la joven estudiante de Medicina Marlenys Rodríguez, hija de la dominicana Runy Leidy Medina Pacheco desaparecida en Orlando el Día de Navidad.

Podrá viajar a EEUU, y seguir in situ las investigaciones policiales sobre su madre, no bien supere la crisis que la obligó hoy a ser recluida en un centro médico debido a su estado emocional al no saber nada de su progenitora desde hace 18 días, dos meses después de su llegada a EEUU.

Marlenis Rodríguez fue llevada a un centro médico descompensada tras los trastornos ocasionados por falta de alimentación adecuada y descanso, según el parte médico.

RoseMaryNews se encargó de presentar este caso a las autoridades diplomáticas de los Estados Unidos en la República Dominicana, aunque cabe resaltar el empeño del canciller, Roberto Álvarez, quien desde el primer instante ha estado muy atento al caso, así como el viceministro de Asuntos Migratorios, embajador Opinio Díaz Vargas.

Familiares de Medina, algunos en Dajabón y otros en San Pedro de Macorís, de donde son oriundas, claman por respuesta ante la misteriosa desaparición de la dominicana.

Marlenis Rodríguez, agradecimiento especial

Antes de ser ingresada en un centro de salud en Santo Domingo, Rodríguez agradeció la solidaridad y el trato afable de las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana y del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a esta corresponsal.

“Yo no tengo palabras para agradecerles, a RoseMaryNews, a usted como periodista, a los demás de sus colegas responsables con esta información por el apoyo, pero también a estas autoridades de las que recibí el mejor de los tratos”, expresó.

“Inmensamente agradecida -añadió- con las autoridades de mi país por sus atenciones y al canciller de la República y los demás miembros en su equipo, al embajador Opinio Díaz Vargas, quien personalmente me ha estado escribiendo, y al cónsul de la República Dominicana en Orlando, también por mantenerse al pendiente”.

Rodríguez no sabe aún cuándo llegará a la Florida, aunque está preparándose. Toda una comunidad y sus autoridades dominicanas están empeñados en ayudarla en lo que esté a su alcance.

Igualmente destacan en ello las empresarias dominicanas en la Florida Purita Abreu y Ana Peña, propietarias de PuritaS Restaurant y de Indulge Darling, respectivamente, quienes solo esperan saber sobre su llegada para colaborar, conforme han indicado.

Diáspora Dominicana, medio al que se ha sumado en vigilia permanente con RoseMaryNews, igualmente en Orlando, espera asimismo la llegada de la joven Rodríguez, a los fines de continuar fortaleciendo la solidaridad que amerita en este caso.