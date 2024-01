Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ministerio de Educación (Minerd) anunció que tomará acciones legales contra las empresas que, a pesar de las situaciones registradas y las alertas, han continuado con la aplicación de pesticidas vía aérea en las proximidades de centros educativos en la provincia de Duarte.

La medida es adoptada en razón de que la fumigación aérea ha causado intoxicaciones de alumnos, docentes y personal administrativo.

El Minerd expresó que "rechaza enérgicamente" estas acciones y reafirma su compromiso "inquebrantable" con la creación y mantenimiento de un ambiente escolar saludable. "Es esencial para el Minerd que la comunidad educativa se sienta segura y bien atendida en sus lugares de estudio, precisó.

De acuerdo la entidad estatal, la fumigación aérea de pesticidas de plantaciones cercanas a centros educativos ha generado consecuencias negativas para los estudiantes, profesores y personal administrativo de esos planteles.

Entre estos mencionó los liceos Max Henríquez Ureña y Juan Emilio Bosch Gaviño, en la comunidad de Génimo, y la escuela Gastón Fernando Deligne, en la localidad de La Amargura.

"La exposición de estudiantes y personal educativo a productos químicos nocivos durante las actividades de fumigación ha motivado la decisión de emprender acciones legales contra las empresas responsables", precisó.

El organismo añadió que, no solo buscará reparar los daños ocasionados, sino también asegurar que este tipo de incidentes no vuelvan a repetirse. Sin embargo, no ofreció detalles sobre cuándo ocurrieron los hechos que denuncia ni el número de personas intoxicadas.