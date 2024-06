Your browser doesn’t support HTML5 audio

El lodo, mal olor, montañas de basura y desorganización que imperaba años atrás en el vertedero de Duquesa, y donde miles de personas arriesgan sus vidas con la finalidad de obtener de allí ingresos para sustentar sus familias, hoy en día se está transformando en modernidad para el municipio de Santo Domingo Norte.

Duquesa es un basurero creado hace más de tres décadas y será "cerrado técnicamente" para ser remozado con canchas de basquetbol, piscinas y áreas recreativas.

Para llevar a cabo este trabajo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las agencias de Cooperación Japonesa (Jica) y de Cooperación Española (AECID), financiaron US$110 millones para el Proyecto de Cierre Técnico y Progresivo del Vertedero de Duquesa.

Durante una visita de Acento al vertedero, el coordinador administrativo en representación del Ministerio de Medio Ambiente, Ernesto Antonio Bussi, explicó que Duquesa posee 1,300,000 metros cuadrados, de los cuales fueron tomadas 3 hectáreas para la implementación del proyecto.

“Por eso se habla de un cierre técnico, o sea, es un cierre progresivo parcial. No significa que estemos cerrando el basurero. Duquesa todavía tiene una vida útil de unos 10 o 15 años”, manifestó.

Además, sostuvo que esas hectáreas clausuradas no estaban siendo utilizadas debido a que alcanzaron la cota máxima de los 70 metros de altura y no era adecuado continuar vertiendo los desechos allí. Por consiguiente, las áreas cerradas no dificultarán la operación del vertedero, del cual afirmó seguirá recibiendo los desechos de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El vertedero de Duquesa, considerado uno de los mayores vertederos de Latinoamérica y el Caribe, recibe más de 300 camiones tipo volquetas y compactadores a diario, con alrededor de 4,000 toneladas, las cuales son pesadas en una balanza en la entrada del basurero, para un total de 125 mil toneladas al mes.

1 de 5 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Vertedero de Duquesa 2 de 5 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Vertedero de Duquesa 3 de 5 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Vertedero de Duquesa 4 de 5 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Vertedero de Duquesa 5 de 5 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Vertedero de Duquesa

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a nivel mundial anual se recolectan alrededor de 11,200 millones de toneladas de residuos sólidos.

Los residuos sólidos se clasifican en orgánicos (alimentos, excedentes de comida, cartón, papel y madera) e inorgánicos (vidrio, plástico y metales).

Desde el 2017 hasta el 2022, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) registró 7,921,253.08 toneladas de residuos vertidos en Duquesa en los meses desde agosto hasta diciembre.

"De los 500 millones no se ha invertido nada"

Pese a los avances dentro del vertedero, las vías de acceso se encuentran en muy mal estado, lo que dificulta la trayectoria de los camiones hasta el basurero.

En julio del 2022, el Gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) anunció la construcción de las vías de acceso al vertedero de Duquesa, con una inversión de RD$ 500,000,000 con la finalidad de hacer más eficiente la recogida de los desechos sólidos y su disposición final. Sin embargo, aún no han resuelto la problemática en las vías.

El director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, Waldys Taveras, explicó que si las vías estuvieran en un buen estado un camión entraría al vertedero en 5 o 10 minutos, pero, por los grandes hoyos en las vías externas, los transportadores tardan entre 30 o 45 minutos.

“De los 500 millones que dijeron invertirían en las vías de Duquesa, no se ha invertido nada”, asegurando que ambas vías de acceso están intransitables e inservibles.

Agregó que las vías internas del vertedero permanecen en un estado “aceptable”, considerando que no se pueden asfaltar debido a que estos terrenos pueden ser utilizados para el vertido de desechos.

Las internas están bien, las que no sirven son las externas. Eso no lo quieren decir.

Taveras manifestó que el mal estado de las calles reduce en un 40 % el servicio que pueden brindar los camiones, considerando que tardan demasiado en el trayecto para el destino final de los desechos.

De igual forma, Bussi coincidió con la declaración del experto en asuntos municipales, afirmando que el mal estado de las calles retrasa la llegada de los camiones, aunque no se hacen largas filas como en años anteriores.

Añadió que, aunque a la administración de Duquesa no le compete el arreglo de las vías han destinado algunos de sus recursos para mejorar las calles y facilitar el acceso de los camiones al depósito.

Por otro lado, Taveras subrayó que Duquesa se está manejado como un vertedero controlado, pero no hay una valoración institucional de los residuos.

Sostuvo que el basurero debe dar un paso significativo, teniendo en cuenta la posibilidad de realizar el proceso de valorización de los residuos de forma industrial, ya que se hace de manera manual, es decir, a través de los buzos, quienes son los responsables de vender el material a un intermediario y estos lo ponen en manos de las recicladoras.

Administración

Luego de un conflicto en el 2017 entre la empresa Lajún Corporation -administradora del vertedero en ese entonces- y las alcaldías debido a la falta de acuerdo sobre la tarifa de los servicios de vertido de los residuos sólidos que la referida empresa realizaba en el vertedero, le fue retirada la gestión de Duquesa a la empresa.

A raíz de esto el Gobierno designó al Ministerio de Medio Ambiente, la Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN) y el Servicio Nacional de Salud (SNS), como los administradores del basurero.

Costo por verter en Duquesa

La cobertura del servicio de recolección de basura se divide en servicios a empresas privadas y el servicio a los ayuntamientos.

En ese sentido, el costo de las empresas privadas por verter en Duquesa es RD$ 300 por toneladas, mientras que los ayuntamientos tienen cuotas fijas asignadas por el vertido, sin importar las toneladas y su precio varía dependiendo del ayuntamiento: Distrito Nacional RD$ 7,000,000 mensuales; Santo Domingo Este, RD$ 3,500,000; Santo Domingo Oeste, RD$ 500,000; Los Alcarrizos, RD$ 160,000 y Pantoja, RD$ 55,000.

Los que "navegan" en el peligro

En la mayoría de los vertederos son depositados residuos sanitarios considerados “peligrosos” y de gran contaminación. Sin embargo, esto no es una barrera para los recolectores de basura, también llamados buzos, quienes, a la llegada de los camiones, se adentran en la basura sin ninguna protección, en búsqueda de materiales que puedan ser reciclados.

Tal es el caso del dominicano, Eddy Espinal Fabian, de 48 años, quien tiene 26 años siendo recolector de basura.

Eddy se traslada desde El Torito de Villa Mella hacia el vertedero para iniciar su búsqueda de recolección de cartón y papel, a las 9:00 a. m., para luego venderlos. De estas ventas obtiene entre RD$ 200 y RD$ 300 diarios, además, de las ventas semanales que rondan en los RD$ 3,000 y RD$ 4,000.

Padre de dos niños, Eddy considera que ser buzo es beneficioso, asegurando que tiene la libertad de trabajar sin cuestionamientos.

“Ser buzo es bueno, aquí hay libertad para hacer las cosas”.

En casi tres décadas realizando el oficio, aseguró que ha encontrado cadenas de oro durante sus búsquedas, las cuales terminan a las 5:00 p.m.

Asimismo, Jonal Dulis, de nacionalidad haitiana, de 23 años destacó que amanece rebuscando entre los desechos, ya que inicia su jornada a las 3:00 p.m. y culmina a las 4:00 a.m.

“De noche es mejor. Hay más fresco y somos menos buscando en la basura”, expresó.

Dulis residente en el Batey Duquesa, inició en el mundo de la basura a los 15 años, recolectando papel.

Debido a la gran cantidad de buzos en el vertedero, Dulis tiene un ingreso de RD$ 5,000 semanal, suma que considera no es “buena”, asegurando que no es suficiente sustentarse.

Ambos buzos dijeron sentirse “tranquilos” haciendo el oficio junto a sus compañeros, destacando que antes había conflictos entre ellos "por la más mínima razón", pero en la actualidad no es así. “Antes por todo era una pelea, ahora es mejor todo está tranquilo. Dominicanos y haitianos nos llevamos bien”.

Considerando que los buzos “van y vienen”, actualmente hay alrededor de 1,400 buzos, en su mayoría de nacionalidad haitiana.

“La mayoría son haitianos. El dominicano no mete la mano en la basura”, expresó el coordinador administrativo en representación del Ministerio de Medio Ambiente, Ernesto Antonio Bussi.

Para prevenir enfermedades y proteger a los recolectores de basuras, Bussi informó que serán dotados de guantes, gorras, trajes y mascarillas, de esta última precisó que se les ha ofertado, pero a los buzos no les gusta utilizarlas.

Añadió que con el cierre técnico los buzos no serán afectados considerado que en las áreas clausuradas no estaban aptas para rebuscar en ellas.

1 de 7 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Vertedero de Duquesa 2 de 7 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Vertedero de Duquesa 3 de 7 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Vertedero de Duquesa 4 de 7 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Vertedero de Duquesa 5 de 7 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Vertedero de Duquesa 6 de 7 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Vertedero de Duquesa 7 de 7 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Vertedero de Duquesa

Vertederos en Latinoamérica y el Caribe

El informe Perspectiva de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe publicado por ONU Medio Ambiente en 2018, estableció que la región genera 541, 000 toneladas de residuos al día, asegurando que la cifra aumentará un 25 % para el 2050.

En ese sentido, cada habitante en la región genera un kilo de residuos por día, de los cuales el 50 % de estos son orgánicos, siendo Brasil y México los países que más desechos producen en la región.

Además de Duquesa, los mayores vertederos de la región que aún mantienen sus operaciones son: El Milagro Basural (Perú); Bariloche (Argentina); Cancharani (Perú); Trébol (Guatemala); Haquira (Perú); K’ara Kara (Bolivia); Chureca (Nicaragua); Reque (Perú), Trutier (Haití); Tegucigalpa (Honduras).

Mientras que, los basureros más grandes de Latinoamérica, pero que fueron cerrados debido a la contaminación son Estructural (Brasil), Bordo Poniente (México) y Jardín Gramacho (Brasil).