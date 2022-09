Dos años de Camacho en el PEPCA: no hay fuerza humana que nos aparte del objetivo de derrotar la impunidad

Wilson Camacho cumple este miércoles dos años al frente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), por lo que aprovechó para publicar una serie de tuits en los que reafirma su compromiso de lucha en contra de la corrupcióny la impunidad en República Dominicana.

"Seguimos adelante, no tenemos compromisos con la impunidad. Es nuestra responsabilidad fomentar una cultura de transparencia y de respeto a la ley", dijo.

El magistrado también precisó nada ni nadie está por encima de su compromiso con la sociedad dominicana.

"Somos conscientes de nuestra responsabilidad histórica y de que la misión es más importante que nosotros. No hay fuerza humana que nos aparte del objetivo de derrotar la impunidad en RD", comentó.

El procurador adjunto dijo, además, que el poder se comporta de forma similar en todas partes y en cualquier época, por lo que, ante esta realidad, los fiscales deben responder "siendo cada vez más fiscales, conscientes de que los excesos de valor sólo se resuelven con más excesos de valor".

Debemos asegurar un cambio de ciclo, provocar el punto de inflexión, ahora. No obstante, sabemos que estos procesos sociales no son lineales, más bien se dan en zigzag. La lucha contra la corrupción y la impunidad no es una carrera de velocidad, es de resistencia.

— Wilson Camacho (@WilsonCamachoP) September 7, 2022