Your browser doesn’t support HTML5 audio

El abogado Yan Carlos Martínez Segura denunció el supuesto secuestro del agrimensor y comunicador Jefte Rafael Ventura Jiménez, conocido por el contenido en la plataforma “Hablando de Vehículos”.

A través de su cuenta en la red social de X (Twitter) Martínez Segura indicó que Ventura Jiménez fue víctima de un secuestro por parte de un grupo armado, logrando escapar de sus captores una hora después, según su relato.

El incidente ocurrió en el área de Bávaro-Punta Cana, el pasado lunes 17 de junio, aproximadamente a las 7:30 p.m., según sus declaraciones ante el Ministerio Público.

1/5 DENUNCIA URGENTE DEL SECUESTRO FÍSICO: DEL SEÑOR JEFTE RAFAEL VENTURA JIMÉNEZ de la plataforma Hablando de Vehiculos: https://t.co/vzmqL25TOW Por este medio en calidad de abogado, quiero denunciar a la opinión pública nacional, que el señor JEFTE RAFAEL VENTURA JIMÉNEZ de… pic.twitter.com/K29EQ3cG3A — Yan Carlos Martínez Segura (@YANSEGURAM) June 23, 2024

Martínez Segura detalló que su cliente fue interceptado por haitianos que se desplazaban en un mini bus, color gris, mientras se desplazaba en su carro Infiniti Q50, color blanco.

"Lo desmotaron del mismo, cubrieron su rostro con un pasamontaña y lo trasladaron a otro vehículo", describió el abogado.

Luego de una hora en el trayecto, cuando presuntamente sería cambiado a otro vehículo, Ventura Jiménez aprovechó la circunstancia y logró escapar.

“Luego de un buen rato en carretera nos detuvimos y me ordenaron bajar del vehículo, momento donde aproveché impulsándome desde el vehículo contra el que abrió la puerta, caímos al suelo por una cuneta, me quité lo que me cubría el rostro y salí corriendo”.

El vehículo de Ventura Jiménez fue encontrado quemado el domingo 23 de junio en la provincia La Altagracia, seis días después del presunto rapto.

Secuestro por proceso judicial

Sobre las causas del rapto, el abogado Yan Carlos Martínez Segura, indicó que se presume que el secuestro estuvo vinculado al proceso social y judicial asociado al informe de la inspección realizada por la empresa Alvepet a 965 estaciones de servicios, buques y distribución de gasolina premium y regular, fechado desde diciembre 2022 hasta agosto 2023, tras el contrato suscrito entre el Ministerio de Industria, Comercio Y Mipymes (MICM) y la referida empresa.

Ventura Jiménez, mediante un aparato que mide el octanaje de la gasolina, descubrió un supuesto engaño en el octanaje de la gasolina premium, con poca diferencia de la gasolina regular.

“De ese caso, se presume que intereses gubernamentales y privados pretenden atentar contra la vida de Jefte Rafael Ventura Jiménez”, refirió el documento de denuncia depositado ante el Ministerio Público con las declaraciones del presunto secuestrado.

Martínez Segura afirmó que informó a las autoridades acerca del secuestro y que hasta el momento aún no han realizado ninguna acción. “Una semana después ellos aún no han hecho nada”.

Policía Nacional realiza los levantamientos

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesquería explicó que el caso se encuentra en un proceso investigativo, a la vez que están haciendo los levantamientos de lugar para dar respuestas en la mayor brevedad posible, considerando que Ventura Jiménez presentó la denuncia ante el Ministerio Público el 19 de junio, y ayer (23 de junio) se hizo público a través de las redes sociales.

“La policía necesita tener conocimiento de los temas para poder darle seguimiento”, indicó.

“Ha sido objeto de amenazas”

Tras la denuncia del abogado, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) consideró que el secuestro debe ser investigado.

“No cabe duda de que manos criminales son las responsables de este acto de terror contra un joven valiente que se ha atrevido a defender a los consumidores de combustibles. En vez de recibir una investigación sobre su denuncia y una respuesta transparente, ha sido objeto de amenazas, intento de secuestro y la quema de su vehículo el domingo 23 de junio”, expresó la entidad mediante una nota de prensa.

Onpeco hizo un llamado a la procuradora Miriam Germán para que para que sean castigados los culpables, junto con aquellos que propician el fraude contra los consumidores, asegurando que “es una escala dentro del esquema de corrupción que afecta a la sociedad”.