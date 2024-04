En una noche sin sobresaltos, este martes 23 de abril, a las 8:00 P.M., se llevó a cabo el debate entre las candidatas a la Vicepresidencia de cara a los comicios de mayo próximo, con la novedad de que es la primera ocasión en la que una vicepresidenta en ejercicio participa en la discusión.

El debate se realizó entre Ingrid Mendoza, candidata a la vicepresidencia de República Dominicana por parte del partido Fuerza del Pueblo, Raquel Peña por parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Zoraima Cuello del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Se debatió sobre la salud mental, la educación, la violencia de género y la migración.

Las tres candidatas presentaron sus propuestas y estrategias para mejorar las condiciones en diferentes áreas.

En el tema de la educación, Raquel Peña resaltó la expansión de los ITLA, mientras que Ingrid Mendoza enfatizó la necesidad de mejorar estos institutos y de brindar educación desde la infancia para crear una cultura de paz.

En el marco de la violencia de género y el feminicidio, Zoraima Cuello enfatizó la necesidad de abordar la cultura de violencia en el país y Raquel Peña destacó la creación de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia doméstica.

En el tema de la migración, Raquel Peña defendió la actuación de República Dominicana para hacer cumplir la ley de migración, mientras que Zoraima Cuello apuntó a la debilidad en la zona fronteriza donde se mantienen mafias.

Sin embargo, tanto los televidentes, como los asistentes al debate y los internautas, al margen de sus preferencias partidarias, se preguntan ¿quién ganó?

A pesar de no haber tenido el mismo flujo de reacciones en redes sociales que el pasado debate a nivel senatorial, el desarrollado este martes produjo numerosas opiniones, sobre todo en lo concerniente a la participación de Zoraima Cuello.

El debate ayer ha sido el de mayor nivel entre los que he visto. Sólo al final tuvo un momento disonante.

Para sorpresa mía Zoraima Cuello, a quien yo no conocía, ganó el debate mucho a poco.

Los televidentes destacaron la participación de Zoraima, quienes a pesar de no conocerla en algunos casos, dijeron reconocer que fue quien dominó en el debate.

Además de celebrar la participación de las candidatas, los usuarios emplearon su imaginación y humor para dejar en las redes sociales los siempre esperados memes.

A continuación, algunos de los más destacados, basados en sus réplicas a la actual vicepresidente Raquel Peña.

Raquel Peña, reclamándole a los organizadores del debate después de escuchar a Zoraima Cuello:

—“¿Por qué no me dijeron que esa mujer estaba tan preparada y me iba a humillar así?” pic.twitter.com/SvW8EFmO6i

— Alamier (@alamier_datodos) April 24, 2024