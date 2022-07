Coraasan recauda RD$180 millones por mes, y paga RD$100 millones en nómina

Sede de oficinas de la Coraasan.

La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de(Coraasan), suma una recaudación promedio, de RD$ 180 millones mensuales, según ha informado la gerencia.

De este monto RD $100 millones, un 55.5 %, se destina al pago de la nómina.

Local principal de la Coraasan.

Esta nómina, considerada “muy alta”, por la actual administración, hace que la institución estatal solo alcance a cubrir un 86 % de sus gastos y que dependa de subsidios del Gobierno para las inversiones y mantener el servicio de agua potable a 328 mil usuarios, 278 mil en registro oficial.

Tarifa

Andrés Burgos.

La población se queja porque tiene que pagar más por los servicios de la Coraasan, pero la entidad niega los aumentos.

La actual gerencia, encabezada por el ingeniero agrónomo, Andrés Burgos, asegura que desde el año 2019, no se hace un reajuste en el cobro del agua.

No obstante, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Coraasan, José Domínguez, afirma que constantemente hay aumentos en la tarifa.

“A nosotros nos llegan las quejas, incluso de algunos compañeros de trabajo, de que les han aumentado el servicio de agua, no podemos decir que no, porque hemos tenido muchas quejas”, afirmó José Domínguez.

José Domínguez.

El directivo del Sitracoraasan dijo que es una práctica de años en la institución recurrir al aumento de la tarifa en el agua, con la excusa de que es el sustento para los reajustes de salarios a los trabajadores, lo cual no se corresponde con la verdad.

“Duramos como cinco años que no se le aumentó un peso a ningún empleado, sin embargo, en ese plazo, se aumentó la tarifa del agua, como en 25 ocasiones”, afirma el vocero del Sitracoraasan.

La medición

A todo esto la administración de Coraasan suma entre seis u ocho años, sin que se instale un aparato de medición, por lo que las quejas por aumentos de un mes a otro en la factura son muy frecuentes.

En la actualidad solo 74 mil clientes de Coraasan son medidos, esto es un 40 %, a los demás clientes, se les cobra con tarifas fijas, para las cuales se establece una media de acuerdo a lo que haya pagado en el momento que haya tenido medición, a otros se les pone tarifa “al ojo por ciento”, como reza la expresión popular.

La gerencia de la Coraasan sostiene que urge mejorar el sistema de medición a los usuarios, bajar la nómina, aumentar la formalización de clientes y aumentar la cobranza.

“Tenemos 328 mil usuarios, de esos 278 mil registrados, a esos les facturamos, no todo lo cobramos, solo cobramos alrededor de un 70 % de la facturación, por eso cuando se hace la relación con los usuarios, no llegamos a un 50 %. “, afirma Andrés Burgos.

Otra materia pendiente en Coraasan es organizar el tarifario para los clientes, ya que en la actualidad el sistema de cobranza se maneja con al menos 12 tarifas distintas, siendo las más frecuentes el monto básico, RD$ 552.00 por metro cúbico, la tarifa media, que es de RD$ 475.00 por metro cúbico, y unos RD$ 382.00 por metro cúbico para sectores de menos ingresos. A los clientes comerciales está pautado que se les cobre RD$ 660.00 por metro cúbico.

“Nosotros hemos hecho estudios con una institución de Colombia, para hacer ajustes y reducir la cantidad de tarifa que manejamos”, afirma el director Andrés Burgos.

Agrega que, entre los desafíos institucionales, deben apuntar a programas eficientes para reducir la pérdida de agua potable.

“En la República Dominicana no existe una normativa nacional para el establecimiento de tarifa, para el cálculo financiero, para la estabilidad de costo, sino que cada institución por su propia iniciativa tiene un mecanismo, que no es de conocimiento público”, afirma el ingeniero Hámlet Otáñez Tejada, ex director de Coraasan (1996-200) y (2004-2012).

Hámlet Otáñez Tejada.

Otáñez Tejada indica que en el país solo el 20 % de los clientes es medido. Afirma que en el caso de Santiago los usuarios medidos no llegan al 40%, y que la tendencia es a bajar, porque en los años 90 el porcentaje de clientes medidos era de un 60 %.

El ex funcionario asegura que el aparato de medición debe levantarse cada cinco años, pero en el caso de Coraasan, no hay medidores nuevos desde el 2010.

Otáñez afirmó en sus gestiones se hicieron aumentos en la facturación del servicio de agua potable en base a los niveles de inflación del momento y tomando en cuenta costo de producción de la potabilización y otros detalles.

Pérdida y déficit diario

“Nosotros captamos alrededor del año entre 140 y 150 millones de metros cúbicos de agua, que es el agua que captamos y procesamos, hay pérdida de un 70 % y eso es muy alto, y en agua de riego un 80 % “, afirma Burgos.

Según datos oficiales potabilizar un metro cúbico de agua, cuesta unos RD $40.00. Este costo varía de acuerdo con la cantidad de energía que haya que utilizar, porque hay zonas donde la distribución es por gravedad y otras áreas donde solo se puede impulsar con el sistema eléctrico.

Otro de reto que tiene la Coraasan es disminuir el déficit de agua procesada servida a la población, que es de unos 30 millones de galones de agua cada día. Este déficit se ha registrado luego de la entrada en operación del Acueducto de Santiago Oeste/Cienfuegos, inaugurado en julio del 2021.

Los ejecutivos de Coraasan, amparada en la Ley 582-74, han explicado que con las inversiones para la rehabilitación de las plantas potabilizadoras La Noriega I y II, el déficit de agua se reduciría a unos 23 millones por día. Estos trabajos se anunciaron hace dos meses