El joven dominicano, Jonathan De Oleo Ramos, columnista de Acento.com.do, cientista social, antropólogo, educador, activista cultural e investigador, centrado en la cultura afrodominicana en la República Dominicana y el Caribe, es el becario académico seleccionado del año 2024 del Instituto de Estudios Dominicanos del City College de la Universidad de Nueva York.

La beca del académico De Oleo Ramos, es financiada por la Mellón Foundation de los Estados Unidos, dentro del Programa de Becas para Académicos que trabajan temáticas que son rechazadas, discriminadas y poco visibilizadas, por tanto, por dedicarse a esos trabajos intelectuales y de activismo, estos profesionales se ven amenazados. Es un programa que se lanzó en The City College en el año 2023 y busca ampliar el alcance de las conversaciones actuales sobre la censura y la supresión de las libertades civiles examinando los límites a la libertad de las personas para pensar y hablar en sus ámbitos profesionales en democracias duraderas como la República Dominicana.

El investigador y docente De Oleo Ramos, estará en el CCNY, beneficiándose de un espacio colaborativo donde continuará promoviendo la inclusión y el orgullo en los lugares públicos sobre la cultura afrodominicana. El joven investigador y CEO de la plataforma cultural FolkloreRD, viene produciendo un trabajo intelectual original y vital desde sus investigaciones sobre manifestaciones afrodominicanas como el gagá, religiosidad popular, gastronomía, música, costumbres y tradiciones, danza folclórica y puesta en valor de historias no contadas de la isla, que en ocasiones son rechazadas y hasta prohibidas por sus raíces africanas.

De Oleo Ramos dentro de su trabajo como académico impartirá clase en la universidad a estudiantes de grado, como parte del Programa de Estudios Latinoamericanos. En su estadía en los Estados Unidos, también pasará tiempo en otras universidades donde la Fundación Mellon apoya los programas de becas para estos académicos. Estas incluyen la Universidad de Illinois en Chicago, la Universidad Internacional de Florida y la Universidad de Texas en Austin. La experiencia de De Oleo Ramos como becario se registrará como parte de una serie documentales sobre jóvenes académicos destacados que trabajan estos temas desde las academias y se dedican al activismo intelectual en sus países.

De Oleo Ramos, ha sido docente investigador en universidades dominicanas, Venezuela y México. En la actualidad es estudiante del Doctorado en Educación Orientado a la Investigación y Docencia de la Universidad Santander y de la Especialidad en Historia de América del Instituto de Investigación de Historia de América de la Universidad Autónoma de México. Ha realizado estudios en universidades dominicanas y extrajeras en Antropología Social y Cultural; Políticas Culturales; Folklore; Estudios Afrolatinoamericanos y Antropología de la Alimentación. Estudió Licenciatura en Ciencias Sociales y Antropología Social.

Tiene formación en Periodismo Cultural; Locución; Docencia Universitaria; Gerencia de Proyectos Social; Pedagogía Sistémica; Derechos Humanos; Historia del Arte; Nuevas Masculinidades e Investigación Social. Escribe artículos científicos y de opinión, es conferencista y facilitador en eventos académicos y culturales nacionales e internacionales, vinculados a su línea de investigación en estudios culturales, afrodescendencia, diversidad sociocultural, patrimonio inmaterial, antropología de la alimentación, etnomedicina, prácticas, ritualidades mortuorias y sincretismo religioso.

Desde el año 2007 ha trabajado en radio y televisión con segmentos culturales y educativos. En el periódico Acento.com.do, de República Dominicana, publica cada domingo la columna cultural Kalunga, escribe para el periódico El Sol de Rhode Island en Estado Unidos, tiene una columna de gastronomía dominicana en la revista Impacto Latino en Europa, que se publica cada mes en la ciudad de Roma Italia, también publica sus investigaciones en la revista Reservas Arte y Cultura del Centro Cultural Banreservas.

Ha recibido reconocimientos y distinciones de diferentes instituciones dentro y fuera de Republica Dominicana por su trayectoria. Es miembro de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), Sección Dominicana; Red Latinoamericana de Investigadores (REDILAT); Federación Mundial de Estudios Culturales; Catedra Caribeña Interdisciplinaria de Estudios Africanos; Red Interdisciplinaria de Estudios de la Cultura y la Red Latinoamericana de Cultura Rural. Es consultor y asesor para instituciones culturales dominicanas y caribeñas, voluntario y gestor en organizaciones y proyectos vinculados a la visibilización y puesta en valor de la cultura e historia afro en el país, además es colegiado en el Circulo de Locutores Dominicanos.

Entre las publicaciones y los trabajos intelectuales de De Oleo Ramos se encuentran el libro: “Cofradías Dominicanas del Espíritu Santo”, publicado en el año 2023, un estudio sobre cuatro Cofradías dominicanas en diferentes regiones del país; es coautor del libro: Antropología del Plátano: Origen, Desarrollo, Producción, Idiosincrasia y Vinculación con la Cocina Dominicana, México 2021. Además, ha publicado los artículos científicos: "El Día de los Muertos: Una Mirada Antropológica a América Latina y el Caribe", revista indexada Dominio de las Ciencias, Ecuador, 2020; El Bullarengue y su trascendencia como ritmo afro en Colombia, revista Rabo de Ají, Colombia, 2019; Comadronas, Parteras, Matronas y Sobadoras: Remembranza de un Oficio de Mujeres Guardianas de la vida. revista Cultural de la Universidad de la Rioja, España 2021; Proyectos Participativo de Aulas y Redes Juveniles Escolares, revista Seamos Redes, Santo Domingo 2011; Un Jesús de los barrios, del folleto Un tal Jesús, CEEB, Santo Domingo, 2006; Juan Bosch, Vida y Muerte, visto desde una infografía. Inédito 2001.

La selección del dominicano Jonathan De Oleo Ramos fue publicada en el portal del The City University of New York, CUNY, el Instituto de Estudios Dominicanos y otras entidades académicas y culturales estadounidenses este mes de febrero, luego de un proceso riguroso de selección donde aplicaron miles de académicos e investigadores.

Acerca del City Colle of New York

Desde el año 1847, el City College of New York ha brindado una educación asequible y de alta calidad a generaciones de neoyorquinos en una amplia variedad de disciplinas. CCNY abraza su posición a la vanguardia del cambio social. Ocupa el puesto número 1 según Opportunity Insights, con sede en Harvard, entre 369 universidades públicas selectivas en los Estados Unidos en el índice de movilidad general. Esta medida refleja tanto el acceso como los resultados y representa la probabilidad de que un estudiante de CCNY pueda ascender a dos o más quintiles de ingresos. La organización de investigación educativa Degree Choices ha clasificado la prestigiosa alta casa de estudia de New York, como la número 1 a nivel nacional entre las universidades por su retorno económico de la inversión. Además, el Center for World University en su ranking ubica a CCNY entre el 1,8% de las mejores universidades del mundo en términos de excelencia académica. En el City College de New York, miles de estudiantes de todas las nacionalidades del mundo obtienen títulos universitarios y de posgrado en sus escuelas y divisiones, impulsados ​​por importantes investigaciones, creatividad y becas financiadas. Este año, CCNY lanzó la campaña de recaudación de fondos más amplia de su historia, titulada “Haciendo cosas notables juntos”, que busca que la Universidad tenga más de mil millones de dólares en activos totales para apoyar la misión de la Universidad, que es tan diversa, dinámica y visionaria como la propia ciudad de New York.