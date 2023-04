Cinco diputados del PRM están vinculados a delitos, confirma Ortiz Bosch

La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, confirmó este lunes que cinco actuales diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) están vinculados a ilícitos.

Al hablar sobre el caso de Sergio Moya (Gory), actual legislador por la Circunscripción número 3 del Distrito Nacional, la funcionaria afirmó: “Desde el punto de vista del PRM, ya son cinco que están en esa situación. Ninguno ha podido conseguir que se le archive o que el Congreso diga que no… cinco diputados. Ahora con este caso”.

Al ser entrevistada en el programa El Día, Ortiz Bosch también mencionó el caso del senador perremeísta Franklin Romero, quien en el 2012 se declaró culpable ante un tribunal de Nueva York de “facilitar comunicaciones con la intención de distribuir substancias narcóticas controladas (cocaína).

“Hay uno que fue preso cuando llegó a Miami, que inclusive el Departamento de Estado (de Estados Unidos) le agradeció al gobierno (dominicano) las facilidades que le dio para culminar ese proceso. Entonces, ningún caso de esos ha sido ocultado o nadie ha pensado que van a tener un tratamiento de ninguna manera. Gory estaría sometido a la misma situación, tan pronto sea sometido, él no ha sido sometido…”, indicó.

Ortiz Bosch también se refirió al tema de los recursos que obtienen los partidos políticos para las campañas.

“El no seguimiento al uso de recursos de campaña es algo que ya no espera más, donde cuando llega la campaña, y me perdona Manuel Corripio, una cuña de televisión para la política cuesta lo triple que días antes de comenzar la campaña”, dijo.

La funcionaria entiende que la campaña prematura desata una competencia.

“Ahí entra algo mucho más inteligente que nosotros, que son las mafias de corrupción del mundo, el narcotráfico, los intereses mal habidos…”, precisó