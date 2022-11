Censo Nacional 2022: Preguntas frecuentes y sus respuestas

Llegaron los días de recolección de datos para el X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. En medio de críticas a favor y en contra, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) lidera la organización de este trabajo de campo investigativo. Aquí te dejamos una lista de preguntas y respuestas con relación al evento.

¿Cuándo es el censo nacional?

La medición demográfica se llevará a cabo desde este jueves 10 de noviembre hasta el 23 de noviembre.

¿Cómo estarán identificados los empadronadores?

El personal que trabajará en el proyecto estará identificado con gorras y chalecos con logos del censo, el gobierno dominicano y la ONE.

También portarán carnet de identificación y un código QR para comprobar la identidad de los empadronadores.

¿En qué horario visitarán las casas?

Según han informado las instituciones organizadoras, los trabajadores que llenan los formularios casa por casa estarán en las calles desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Sobre esos horarios puede recibir la visita en su residencia, que puede ocupar hasta 30 minutos aproximadamente, mientras el censista llena la encuesta, que tiene 67 preguntas.

¿Cuáles preguntas harán los técnicos?

Los empadronares recolectarán los datos personales de los ciudadanos, como nombres, apellidos y número de identificación.

También tomarán información de ubicación geográfica, características de la vivienda, cuántas personas viven en ellas y su estado de salud y migratorio

¿Qué pasa si me niego a participar del censo?

Existe una ley que habla que habla sobre eso, es la Ley 5096, aunque la misma ONE explicó a ACENTO que es de otro momento histórico, en el que se vivía en otras circunstancias. La practica de la ONE con el censo no es obligatoria y se trata como un censo de derecho.

“Si la persona se niega a participar hay que respetarlo”, dijo la entidad, que no se refirió a consecuencias legales.

¿Qué pasa si no estoy en casa cuando el empadronador se presente?

Según explicó María Rita Parra, encargada operativa, a ACENTO, luego de 5 intentos de visita en horarios distintos al lugar pendiente, se le puede dejar una boleta para que la persona pueda llenarla y entregar con los datos al empadronador, para que este lo digite en la tableta oficial.

Si la persona no está en su casa, también puede hacer una cita con el empadronador, que puede asistir en otro horario de acuerdo al compromiso que realicen.

La ONE también ha explicado que, si en la casa hay una persona mayor de 15 años con disposición para responder las preguntas, es posible hacer el censo.

¿Se puede descargar el documento original, llenarlo y entregarlo al personal del censo?

El documento disponible en la web es la boleta censal, pero el empadronador no está llamado a tomar ese documento. Está únicamente disponible para que la población se familiarice con la boleta censal.

El auto empadronamiento se aplica después de que el empadronador haya asistido por lo menos 5 veces a la residencia del ciudadano, sin haber coincidido con este.

¿Los 10 días del censo son laborales o no?

El Ministerio de Trabajo aclaró que los días comprendidos del 10 al 23 de noviembre próximos, durante los cuales se llevará a cabo el X Censo Nacional de Población y Vivienda, son laborales.

Mediante el Decreto 420-22, dictado por el presidente Luis Abinader, se establece que las actividades públicas y privadas continuarán normales durante los días del empadronamiento