Casos de policías muertos que quedaron en el limbo

La muerte del raso de la Policía Nacional, asignado de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Alberto De la Rosa De la Cruz, es el caso más reciente, de una lista de agentes que han resultados heridos de gravedad o que han fallecido en distintas acciones y que no han sido aclarados.

Por el caso del raso de la Digesett, quien murió el 1 de febrero pasado, tras ser baleado por patrulleros de la institución, reina el misterio en la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional. No se ha ofrecido detalles ni se ha sabido explicar por qué hay dos agentes de los patrulleros envueltos en el incidente, declarados prófugos.

El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo, dijo que se trató de una acción deliberada y desproporcionada, contraria a toda regla institucional. Basado en esos argumentos se solicitó prisión preventiva contra el teniente coronel de la Policía, José Ernesto de la Rosa Pérez, y el segundo teniente, Luis Antonio Montilla Lara.

“Interceptaron de manera violenta y sorpresiva a las víctimas, violentando los protocolos del uso de la fuerza”, han informado los investigadores sobre el caso.

Ni esta boca es mía, ha informado la Policía y el silencio incluye al director mayor general, Eduardo Alberto Then, quien rehusó responder preguntas sobre el tema, mientras encabezaba un acto en la sede de la Gobernación de Santiago, el 11 de febrero del 2022.

En el hecho también está implicado el cabo de la Policía, Jonathan Alexander Rodríguez Parra, declarado prófugo por las autoridades en Santiago. Un segundo agente prófugo no ha sido identificado

Joel Torres Ortiz, herido

Las autoridades policiales en Santiago, aún no han dado con los sospechosos, de haber baleado al cabo de la institución, Joel Torres Ortiz, quien está en condiciones críticas en un centro médico, tras ser herido en la cabeza, en una protesta escenificada en el municipio Villa Bisonó, Navarrete. A pesar de que la Policía ha informado que tiene identificado a varios sospechosos, no hay apresamientos.

Jorge Luis Nin Castillo, fallecido

Con un presunto enfrentamiento a tiros entre patrulleros de la Policía Nacional, con supuestos delincuentes, las autoridades resolvieron el caso, relacionado a la muerte del cabo Jorge Luis Nin Castillo, en un hecho ocurrido la madrugada del jueves 19 de agosto, del 2021 en la comunidad Palmar Abajo, municipio Villa González. El caso pasó al olvido sin que se cuestionara dicho enfrentamiento, ni las circunstancias en que sucedió.

Sobre el caso, el general de brigada, Máximo Báez Aybar, quien estaba a cargo de la Policía en Santiago, dijo que no se trató de un atraco, aunque en la versión del informe policial donde se estableció que los atacantes del cabo Nin Castillo, actuaron para llevarse la motocicleta.

Los presuntos delincuentes caídos fueron identificados como José Manuel Sánchez Hidalgo (Jordan) y Edward José Padilla Veras (El Flaco), ambos con cuentas pendientes por homicidio, incluida la muerte de un capitán de la Policía, en Villa Rivas, provincia Duarte, según el informe oficial.

"El Mello", otro caso de muerte en un intercambio de disparos

A mediado de agosto del 2021, la Policía reportó la muerte de tres hombres que se presume enfrentaron a balazos a una patrulla, en la provincia Dajabón.

Uno de los fallecidos fue identificado Estil Diorys Fernández, apodado El Mello, quien “misteriosamente" se había fugado de la cárcel del Palacio de Justicia de Santiago, donde estaba en prisión preventiva por ser sospechoso de la muerte del primer teniente de la Policía Nacional, Jean Carlos Ramírez Carvajal, fallecido tras ser baleado, el 02 de junio del 2021.

Por este hecho ocurrido en el sector El Ejido, Santiago, hay cuatro imputados en prisión. Pero ninguna autoridad ha explicado lo de la fuga de “El Mello”, de la cárcel del Palacio de Justicia, de Santiago.

Además de El Mello, de 26 años, en el presunto enfrentamiento en Dajabón resultaron muertos, Roberto Rodríguez (Ñango), de 43, y César Augusto Rojas Zapata (Chijan), de 32.

"La Soga", otro muerto

El 03 de junio del 2020, mataron a tiros al exteniente de la Policía, Fernando de los Santos, "La Soga", contra quien se seguía un proceso judicial, por la muerte supuestamente por encargo, de dos personas en 2011.

"La Soga", famoso por liderar el llamado “Escuadrón de la muerte”, en Santiago, el cual perseguía y mataba a presuntos delincuentes, fue baleado en el sector de Gurabo, donde residía.

"La Soga", a quien se le atribuían decenas crímenes o ajustes de cuenta, también era señalado como un agente que manejaba informaciones no favorables para muchos escritorios de la institución, las cuales se temía fueran reveladas en un tribunal. Hasta el momento no se sabe del apresamiento de ningún sospechoso, por la muerte de La Soga.

Juan Carlos Hernández Durán, baleado y muerto

El 5 de septiembre del 2020, Juan Carlos Hernández Durán, sargento mayor, de la Policía Nacional, falleció tras varios días de internamiento en el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS).

Hernández Durán fue baleado cuando junto a otros patrulleros, enfrentaron a varios hombres que se atrincheraron en un apartamento, en la urbanización Embrujo II. En esta acción resultó muerto uno de los presuntos delincuentes que enfrentó a los patrulleros. Otros dos agentes en la acción resultaron con heridas, según los reportes oficiales.

Abel De Jesús, baleado en un villar

El 07 de octubre del 2020, resultó muerto tras ser baleado en un centro de entretenimiento -villar-, el raso de la Policía Nacional, Abel De Jesús, en el distrito municipal Cienfuegos.

Tras el caso, el entonces director de la Policía en Santiago, general de brigada, Eduardo Alberto Then, dijo que el agente no estaba en sus labores en el momento del que le dispararon y prometió que el caso se aclararía. Pero a la fecha no se ha sabido de apresamientos de sospechosos de estes caso.

José Adonis Adames, fue baleado cerca de la cárcel donde trabajaba

Un agente penitenciario asignado a la cárcel de Rafey murió tras ser baleado minutos después de salir del recinto, ubicado en el sector de este mismo nombre, el 16 de enero de 2019.

El agente muerto fue identificado como José Adonis Adames, quien fue impactado por los disparos montado en su vehículo, en una estación distribuidora de combustibles, en el sector El Ingenio.

Los hombres que atacaron al agente penitenciario,se desplazaban en un carro en marcha. No se han dado muchos detalles oficiales y se está a la espera de esclarecimiento.

Rafael Antonio Reyes Jiménez, "Azulito"

El 10 de diciembre del 2014, la Policía reportó la muerte del exsargento, Rafael Antonio Reyes Jiménez "Azulito", acusado y procesado por homicidio, en 2008 y con otras cuentas pendientes, que habrían sido la razón de su salida de la institución, en 2012.

La Policía estableció en sus notas, que “Azulito”, murió en un intercambio disparos con integrantes de una patrulla de la institución. Sin embargo, no quedó claro, quién mató al exagente policial, ni las razones que motivaron este desenlace. Todavía prevalecen versiones extraoficiales de que "Azulito" fue cazado por antiguos compañeros suyos. Azulito era un antiguo integrante del llamado “Escuadrón de la muerte”, que sembró el terror en Santiago.

“Hecho ocurrido alrededor de las 6:30 de la tarde, en la calle 3- sector Raparto Peralta, momentos en que llegaron varias patrullas y rodearon el edificio donde se encontraba el ex agente junto a otras dos personas no identificadas. Según versiones de moradores del alrededor se inició un intercambio de disparos, donde resultó el agente muerto “, es la versión oficial sobre la muerte del ex sargento mayor, publicada tras el hecho.

Pablo Martínez, una muerte no aclarada desde 2014

Aún no se ha aclarado la muerte del sargento mayor de la Policía Nacional, Pablo Martínez, hecho ocurrido el 13 octubre del 2014 en los Jardines Metropolitanos de Santiago.

Al momento del incidente, el sargento prestaba servicio como seguridad en la casa de la profesora Elsa Brito, madre de Francisco Domínguez Brito, en se momento procurador general de la República. En el momento, se reportó que habría sido baleado, cuando trató de impedir un atraco a una persona en los alrededores de la casa a la cual estaba asignado.

Malvin Miguel Heríguez De la Cruz

En noviembre del 2011 se reportó como desaparecido el raso Malvin Miguel Heríguez De la Cruz. Tras varias semanas, fue hallado muerto con un disparo de armas de fuego en la frente, en una comunidad del distrito municipal San Francisco de Jacagua.

Agustín Rivera Sosa

En agosto del 2009, se reportó la muerte del sargento de la Policía Nacional, en un presunto enfrentamiento a tiros entre una patrulla y varios hombres que supuestamente eran perseguidos tras un atraco.

El sargento fallecido fue identificado como Agustín Rivera Sosa, de 30 años. En la acción también falleció un joven identificado como Keyli Lizardo Paulino, de 22 años.

La versión contada por la Policía sobre cómo ocurrieron los hechos fue puesta en duda, debido a que el cuerpo del sargento fue hallado en el interior de un vehículo, en la Autopista Duarte, tramo municipio Puñal. Se habría iniciado una investigación, pero sin resultados.

Otros tres agentes han resultado muertos en manifestaciones de protestas.

Expedito Nicanor Fermín Báez, baleado el 20 de octubre del 2010, en Navarrete; En noviembre del 2008 murió el raso Rafael Antonio Medina, también en Navarrete. En 2001, también falleció, un agente identificado como el cabo Burgos, tras ser baleado en la carretera Licey-Moca