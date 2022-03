Barco encalla con más de 150 migrantes haitianos cerca de playa del sur de Florida

Más de 150 migrantes haitianos llegaron este domingo cerca de una exclusiva zona de recreo de Cayo Largo, en el sur de Florida (EE.UU.), a bordo de un barco de medianas dimensiones que se encalló por la poca profundidad del mar en la zona, según las autoridades.

"Las tripulaciones están respondiendo a una supuesta aventura migratoria frente a #OceanReef. El barco está encallado con #CoastGuard y equipos de rescate de agencias asociadas en la escena", informó en Twitter la Guardia Costera del séptimo distrito estadounidense.

#BREAKING | Hundreds of migrants on a boat are arriving at the coast of #Florida right now. 🇺🇸

They come from #Haiti.

Stay tuned for more! 🔴

📹: #EXCLUSIVE video.pic.twitter.com/I7TBQb0Haw

— El American (@ElAmerican_) March 6, 2022