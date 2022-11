Asaltan empadronadores del Censo en el sector El Tamarindo

Cuatro empadronares que trabajan en el Décimo Nacional de Población y Vivienda fueron asaltados en el sector El Tamarindo, en Santo Domingo Este.

Así lo confirmó a ACENTO la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), explicando que los ciudadanos fueron despojados de pertenencias personales, como celulares y dinero, pero no de las indumentarias que proporciona la entidad (tabletas), pues aún no las tenían con ellos.

Según se indicó, las víctimas ya denunciaron el hecho ante las autoridades.

Aunque ayer domingo la ONE informó que el Censo continuaba su proceso regular hasta ese cuarto día de levantamiento, superando los desafíos que se habían contemplado, desde que inició han sido varios los incidentes que se han registrado.

El primer, el jueves pasado, se retrasósu inicio debido a que no a todos los empadronadores se les había entregado las tabletas electrónicas, y muchas de las que ya habían sido entregadas, no estaban habilitadas.

Además, hubo inconvenientes con la distribución de la labores de los empadronadores.

Los retrasos se registraron mayormente en sectores como Mauricio Báez, Villa Juana, Los Ríos, Villas Agrícolas, Cristo Rey, Capotillo y Simón Bolívar y Capotillo.

Pero, el director del Censo, Víctor Romero, informó que hasta las 3:00 de la tarde de este domingo se contaba con un total de 26 provincias, con sus equipos sobre el 93 % y las otras 6 entre el 60 y 88 % de sus equipos, con conectividad y transmisión de datos hacia el servidor de la ONE desde distintos puntos del país.

“Estaba ya contemplado, como habíamos informado, que los primeros días serían de configuración, sincronización, preparación del trabajo de campo y supervisión de la parte cartográfica. Hemos tenido un avance significativo este segundo día y aún tenemos algunos desafíos que estamos trabajando”, precisó Romero