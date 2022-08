Andrés Castillo asegura otro actor de incitó a menor para que lo acusara

Luego de que este miércoles un tribunal dictara libertad pura y simple a favor de Andrés Castillo, acusado de acoso a una menor de 14 años, el actor señaló a un colega suyo de incitar a la adolescente para que grabara la llamada.

"Lo que me encuentro muy raro, que me acabo de enterar ayer y hoy, que esta persona, Oxío Liz, una actor que yo conozco hace varios años, una persona mayor de 50 años, él está solo con esta joven actriz de 14 años. Y en vez de decirme a mí que es una joven de 14 años, le dice: llámalo y grábalo. Un delito de por sí. Porque no se puede grabar una conversación de tercero. El juez dijo a la madre: no quiero saber por qué usted vio digno dejar a su hija de 14 años con un adulto de 50 sola, e irse a cenar. Hasta las 12 de la noche que dijo la joven que estábamos hablando", expresó Castillo en una entrevista que ofreció a la periodista Julissa Céspedes.

Al respecto, Castillo, quien estuvo acompañado de su abogado Manuel Moquete, informó que procederá legalmente contra Oxío Liz por haber grabado la conversación.

"Y le quiero decir algo a Oxío, la cárcel hay que tener un estómago, que yo me di cuenta que tenía en esta vuelta, y él no lo tiene. Me daría mucha pena que él acabe en la celda que yo estaba", comentó el joven.

Mientras que el abogado Moquete criticó el hecho de que, supuestamente, el Ministerio Público excluyó al actor Oxío Liz del proceso, "porque les convenía".

"La joven se ve mayor con maquillaje"

Durante la entrevista con la periodista Céspedes, tanto Castillo como su abogado afirmaron que "la joven (refiriéndose a la menor de edad) con maquillaje se ve mayor".

En tal sentido, el jurista Moquete dijo que Castillo se enteró de que tenía 14 años con el reportaje hecho por la periodista Alicia Ortega.

"Una joven que maquillada, los que la han visto, me imagino que algunas personas la conocerán, esta joven maquillada parece de tu edad (refiriéndose a la periodista Julissa Céspedes)", comentó el abogado.

Castillo prosiguió diciendo: "me enteré que tiene una cuenta de Tiktok que ¡madre mía! Ese no es el tipo de persona que yo quiero para mi proyecto. Me enteré cómo ella se presenta al público y hay que hablar seriamente con la madre".

Igualmente, Castillo aseguró que el proyecto de su película es real, que incluso está registrado hace un año en la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA).

Indicó que, aunque entiende que se escuchó insistente durante la llamada a la menor, no se arrepiente de haberla hecho "porque estaba vendiendo mi proyecto".

"Yo soy una persona insistente. Esa misma conversación que tuve con la joven, actriz como me la presentaron, es una conversación que yo hubiera tenido con otra actriz. Y la he tenido. Sí, oyéndolo desde fuera me escucho insistente, pero esa es mi personalidad. No lo puedo cambiar. Ni lo quiero cambiar. A mi me gusta esa personalidad", afirmó.

Denuncia

A principios de este mes, una mujer denunció que Andrés Castillo, supuestamente, acosó y coaccionó a su hija de 14 años, ofreciéndole participar en una película.

La madre explicó que ella y su hija conocieron a Castillo en un casting, y que en ese momento conversaron y todo fluyó normal, "como cualquier persona a la que acabas de conocer".

Al ofrecer una entrevista a El Informe, de la periodista Alicia Ortega, dijo que, dos meses después del encuentro, el actor contactó a su hija a través de las redes sociales y empezó a insistirle para que saliera de su casa a altas horas de noche, sin consentimiento de sus padres, para reunirse con él.

“La película es muy privada. La película es de Paramount Pictures. Esta gente no son dominicanas, son americanos, de estudios de Hollywood, son gente muy, muy, muy jodona”, le habría dicho Castillo a la menor en una de las llamadas que le hiciera para intentar que la niña se viera a solas con él.

El reportaje de Ortega comienza con la manera en que el actor cuenta su historia en una entrevista que concedió en marzo pasado al programa SPK Espectáculo, de AcentoTV.

El pasado miércoles, el juez Francisco Rodríguez Consoró, de la Oficina de Atención Permanente, ordenó la libertad pura y simple a favor del actor Andrés Castillo, acusado de acoso a una menor de 14 años.

El magistrado tomó la decisión luego de analizar la entrevista realizada a la menor mediante la Cámara Gessel.