El calificativo de "alto riesgo" que el ex presidente Danilo Medina y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) endosaron al proyecto de reforma constitucional del presidente Luis Abinader fue minimizado por este que, más bien, apuntó a que lo peligroso en realidad fue que el exgobernante intentara hace cinco años cambiar la Carta Magna para mantenerse en el Palacio Nacional.

“De alto riesgo era el intento de modificar (la Constitución para flexibilizar aún más) la reelección en el 2019. Eso sí era de alto riesgo para el país", respondió Abinader en LA Semanal a una pregunta sobre el documento que presentó hoy mismo Danilo Medina a respecto y que, además, acusó al Gobierno de “desviar con su propuesta la atención del pueblo dominicano”.

"Lo que queremos evitar -con la propuesta actual, remarcó Abinader- es que ese intento (de reelegirse para un tercer mandato) pase de nuevo; para que haya tranquilidad en la sociedad dominicana, y para que esta sea, como he dicho, la primera de las reformas que va servir como la base para nosotros seguir desarrollando al país y duplicar la economía para el 2036″.

En el hipotético caso, poco probable dada la mayoría afín a su gestión, que no se apruebe el "candado" que evitará reformas futuras con esa ambición, impedirá su deseo de "poner tranquilidad y no estar cada ocho años que si se va a reelegir, si no se va reelegir”, exclamó Abinader.

Recordó que Danilo Medina logró la modificación de la Constitución en 2015 "y quería hacerlo otra vez en 2019… Eso sí es peligroso”, reiteró.

La propuesta de reforma constitucional del Poder Ejecutivo, que ya fue depositada en el Congreso de la República, tiene precisamente el objetivo de poner "un candado" y evitar que se sigan modificando las reglas de elección presidencial.

Además, la reforma también plantea reducir la cantidad de diputados, cambiar la forma de selección del titular de la Procuraduría General de la República, unificar las fechasde celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, parlamentarias de organismos internacionales y municipales.