El presidente Luis Abinader reiteró este lunes que el país no dará otro tipo de ayuda a Haití que no sea la humanitaria, ya que no habrá colaboración en temas militares, y destacó que ese país fronterizo es el segundo socio comercial de la nación.

"Haití es el segundo comercial de República Dominicana en términos de nuestras exportaciones. La situación en la frontera sigue activa con la celebración de los mercados", se felciitó el jefe de Estado en su programa LA Semanal con la prensa.

Alertó que, sin embargo, el comercio binacional sería más activo si no fuera porque las bandas haitianas controlan zonas que impiden a los comerciantes acercarse a la frontera.

Corrupción evita expulsiones y permite regreso de indocumentados

Abinader admitió que por corrupción, haitianos indocumentados que son detenidos por las autoridades migratorias evitan ser enviados a Haití o regresan de allí pagando 15 mil pesos.

Afirmó que el país ha avanzado en su lucha contra la corrupción, pero que hay que seguir porque no basta que se esté procesado judicialmente a varios agentes.

"La situación tan especial que atraviesa Haití ha causado que las operaciones de Migración se multipliquen por diez", pero "las fronteras son sensibles" dijo y citó los problemas que por ejemplo tiene EEUU para evitar el tráfico de drogas desde México, "porque también hay corrupción en esa frontera (…). Seguiremos luchando contra ese tema", dijo.