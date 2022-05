Abinader insiste reforma constitucional será por consenso y no por "conquista"

Abinader cuando el 15 de septiembre de 2021 ptresentó su propuesta de reforma constitucional.

El presidente Luis Abinader dijo este martes que seguirá "buscando el consenso" con la oposición para lograr la reforma a la Constitución propuesta por su Gobierno, porque su administración no persuadirá a senadores y diputados para lograr los votos requeridos para tales fines.

"No me voy a ir a una reforma que no sea de consenso, no voy a conquistar diputados y senadores como hicieron en el pasado", afirmó Abinader ante la prensa en el Consejo Económico y Social, donde recibió un informe sobre los avances del diálogo que a solicitud del mandatario se realiza en ese organismo.

El presidente insistió en que no se tocará lo relacionado con la reelección, y que la única intención de su administración es "institucionalizar mucho más" la nación y logra un Ministerio Público independiente "por el bien del país".

En ese sentido, se pronunció a favor de colocar "candados" a la Constitución para evitar que en el futuro un presidente la cambie "para beneficio personal".

De acuerdo con el jefe de Estado, el 80 % de la población apoya un Ministerio Público independiente.

El pasado 18 de agosto, Abinader anunció que impulsará una reforma a la Constitución para establecer en ella la independencia del Ministerio Público y de otros organismos, como la Junta Central Electoral (JCE).

Una serie de reformas

El mandatario aseguró entonces que está dispuesto a debatir con la oposición una serie de reformas, como son la fiscal, la laboral y la educativa; así como de la Seguridad Social y de la Policía Nacional; y la que atañe a los sectores eléctrico, del agua, del transporte y de hidrocarburos, además de la transformación digital.

Sin embargo, los principales partidos de oposición han expresado su rechazo a un posible cambio de la Constitución