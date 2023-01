Atraca en Puerto Plata el crucero más grande del mundo: Wonder of the seas

Wonder of the seas/royalcaribbean.com/

El Wonder of the seas (Maravilla de los mares), el barco de cruceros más grande del mundo, atracó este lunes en el puerto Taino Bay, en Puerto Plata. El barco de la compañía Royal Caribbean tiene capacidad para 6 mil 988 pasajeros y una tripulación de 2 mil 300 personas.

Fue construido en St. Nazare (Francia), mide 64 metros de ancho y 362 metros de eslora.

El barco cuenta con The Ultimate Abyss, el tobogán más alto en el mar, una tirolina de 10 metros de altura, un simulador de surf, rocódromos, y más de 20 mil plantas reales en su particular "Central Park".

La República Dominicana recibió más de un millón de visitantes vía cruceros en 2022, menos del 10% de los 7.5 millones de turistas registrados entre enero y noviembre de 2022, casi tres millones más que en el mismo periodo de 2021, un récord para el país, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Turismo.

