Ventas de las mipymes turísticas crecen un 105 % en el 2022 

En lo que va del año 2022, las ventas de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector turismo presentaron un crecimiento del 105 % con respecto al mismo periodo de 2020, superando sus niveles prepandemia, de acuerdo con un estudio realizado por la plataforma Alegra.com.

La plataforma de contabilidad, administración y facturación electrónica para mipymes del sector turístico, espera que las ventas de las mipymes superen los US$ 8 millones, lo que significa un incremento del 41% con respecto al 2021, en donde se registraron ventas por US$ 5,680 millones; y de un 7 % más con respecto al 2019, año que cerró ventas por US$ 7,471 millones.

"Aunque el sector se viene recuperando tras las repercusiones de la pandemia, aún le quedan algunos retos y oportunidades que aprovechar y no solo volver a ser como eran antes de pandemia, sino, modernizar el sector turístico desde su núcleo, las pymes”, comenta Haydeé Cabrera, líder estratégica de Alegra.com,para la República Dominicana.

En ese sentido, Cabrera destacó que este próximo 27 de septiembre se celebrará el Día Mundial del Turismo, esta actividad económica congrega a todas las mipymes que brindan servicios de alojamiento, gastronomía, transporte, agencias de viajes y recreación.

En el país esta es la actividad principal que contribuye al crecimiento de la economía, considerando que antes de la pandemia aportaba el 15 % del PIB, 500 mil empleos y US$ 7.500 millones al año.

Desafíos para las mipymes

Cabrera explicó que el sector turístico es el más exitoso de la economía dominicana, fue designado por la OMT (Organización Mundial del Turismo) como el país número 1 en el mundo en la recuperación del turismo, convirtiéndose en una referencia de la zona del Caribe.

Atribuye este crecimiento a múltiples factores, uno de ellos es la seguridad sanitaria que presenta el país en un contexto pospandemia, además de la recuperación de la demanda de Estados Unidos, país que saca ventaja al resto en cuanto al proceso de vacunación y que experimentó gran aumento de salidas al extranjero por ocio.

Así mismo, los proyectos turísticos también formaron parte de la recuperación del sector; actualmente, según el Consejo de Fomento Turístico (Confotur) se estima una inversión aproximada de US$ 331.5 millones en 18 proyectos turísticos.

Sin embargo; aún quedan algunas oportunidades por aprovechar; como la diversificación del producto turístico; así como la gestión de las mipymes del sector para asegurar su desarrollo integral; en este último caso, muchos emprendimientos carecen de una estructura administrativa y operativa que son mucho más claras en empresas grandes, esto les impide tomar decisiones estratégicas para el crecimiento del negocio.

Señala que contar con una plataforma en la nube para llevar la administración, contabilidad y facturación del negocio puede resultar crucial en un panorama que cambia rápidamente y en donde tener los datos e información del negocio puede ayudar a tomar decisiones acertadas.

“El crecimiento significativo que el sector está volviendo a tener en el país es una oportunidad para que los emprendedores dominicanos potencialicen sus negocios. Así, aliarse con sistemas de organización y contabilidad, que permitan ganar tiempo y tranquilidad es la clave para garantizar el rendimiento pleno del sector”, finaliza Cabrera