Terminal B del Aeropuerto Punta Cana, con alta tecnología para mayor seguridad y eficiencia

La expansión de la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, lo coloca entre los más modernos de la región, ya que contará con equipos de alta tecnología para que el paso por la terminal y los puntos de control sea más seguros y eficientes.

Algunas de las nuevas implementaciones tecnológicas son smarth path – biometría para trámites de facturación sin asistencia de agentes, quiosco de autoservicio y tecnología móvil con inscripción/registro biométrico de forma rápida y segura, autoservicio de despacho de equipaje con verificación biométrica, puertas electrónicas simples o dobles de autoservicio de embarque, control de acceso a áreas seguras y control fronterizo automatizado.

En adición, los nuevos quioscos de self check in con impresión de etiqueta de maletas, un Explosive Detection System (EDS) en el punto de chequeo de seguridad y carrusel de maletas, nuevas pantallas de seguridad, auto-gates, self service boarding, quioscos ABC en el área de migración llegada y próximamente se implementará el self service bag drop.

En el marco de la XXIII edición del Dominican Annual Tourism Exchange (Date 2023) de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) el director de Operaciones de Landside de la Terminal, Alberto Smith, explicó que están terminando de instalar las maquinas, pues ya están en la fase final de la ampliación.

Dijo que a mediados de junio iniciarán las operaciones de esta terminal "con miras al verano que se pinta muy interesante en términos de pasajeros".

Sobre el proceso de migración, Smith manifestó que desde hace unos años tienen el sistema automático de chequeo de salida del país con solamente lectura de pasaporte biometría pasa inmediatamente a la siguiente aérea, ya que con esta maquina solo se toma 8 segundos, anteriormente duraba casi tres minutos con un agente migratorio.

“En los últimos años el Aeropuerto Internacional de Punta Cana ha experimentado un crecimiento considerable de sus operaciones, convirtiéndolo en el de mayor movimiento de pasajeros de la República Dominicana. Esto ha exigido que se adecuen las infraestructuras y equipos tecnológicos, para dar facilidad a los procesos de seguridad de la aviación, optimizando los resultados de seguridad y mejor facilitación de dichos procesos”, afirmó Smith.

Destacó que la expansión de la Terminal Btiene una inversión de USD$ 80 millones de dólares, con capacidad para movilizar a tres millones de pasajeros.

El proyecto tendrá una extensión de unos 35 mil m² y contará con siete puertas de embarque y siete puentes aéreos. La ampliación está en manos de arquitectos e ingenieros locales.

Estos avances tecnológicos han sido fruto del trabajo en conjunto del Grupo Puntacana y el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), en estrecha colaboración y coordinación mediante estudios, planificación y diseño de las estructuras de las nuevas instalaciones y la adquisición de los equipos tecnológicos de seguridad.

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana logró el récord de 8 millones en movimiento de pasajeros, convirtiéndose en el primer aeropuerto del país en alcanzar esta cifra, evidenciando el crecimiento de la industria turística dominicana.

Este año fue galardonado por séptimo año consecutivo como el “Mejor Aeropuerto por Tamaño y Región” en la categoría de 5 a 15 millones de pasajeros en el Caribe y Latinoamérica