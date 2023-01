Sanctuary Cap Cana se incorpora a la marca Luxury Collection Adult All Inclusive Resort

default

El hotel Sanctuary Cap Cana, presentó su incorporación a la marca de lujo The Luxury Collection, convirtiéndose en el primer resort de adultos todo incluido Luxury Collection de Marriott International en el mundo.

The Luxury Collection ofrece una puerta de entrada a los destinos más emocionantes y deseables del mundo. Con esta nueva marca, Sanctuary Cap Cana conjuga una experiencia única y auténticamente de lujo, con su característico castillo y arquitectura inspirada en la realeza.

“Sanctuary Cap Cana ha sido una gran adhesión, estamos felices de que sea la primera propiedad todo incluido de lujo en incorporarse al portafolio All-Inclusive by Marriott Bonvoy y Luxury Collection, y entusiasmados a la vez de trabajar por primera vez con Playa Resorts en este proyecto tan distintivo en la República Dominicana. Sanctuary es sin duda una joya caribeña en la región”, expresó Alex Fiz, director gerente de All Inclusive para el área del Caribe y Latinoamérica.

De su lado, Fernando Mulet, ejecutivo de Playa Hotels & Resorts, compañía operadora del hotel, indicó que, “como operadores y desarrolladores de 23 resorts en todo el mundo, valoramos el éxito de esta alianza y lanzamiento del totalmente nuevo Sanctuary Cap Cana, como una colección de lujo de Marriott, el cual define un nuevo nivel de sofisticación y exclusividad en el sector todo incluido”.

Mientras, que el propietario del hotel Francisco Martínez, dijo sentirse agradecido del “gran trabajo en equipo que hizo posible la recuperación del hotel luego del paso del Huracán, logrando reconstruir los daños y convertir la propiedad con los estándares de esta gran marca de lujo, siendo esta gran obra, un hotel único en el Caribe, con magia y personalidad, para el disfrute de todos los que nos visitan”

Sanctuary Cap Cana, a Luxury Collection Adult All Inclusive Resort, presentó sus nuevos y remodelados espacios que incluyen 324 habitaciones en 19 categorías únicas, desde lujosas villas frente al mar y suites de dos niveles con isla privada; cinco restaurantes de categoría con una amplia oferta de experiencias gastronómicas; siete bares y lounges; seis piscinas; un spa y un gimnasio de última generación.

El Sanctuary Town, ubicado frente al lobby del resort, cuenta a su vez con una colección de bistros, bares y restaurantes, estos últimos abiertos también para los residentes y visitantes de Cap Cana. El hotel dispone de espacios exclusivos para llevar a cabo eventos, convenciones, reuniones y celebraciones, con el Mar Caribe de escenario.

Ubicado a lo largo de una hermosa playa de arena blanca completamente privada para el uso exclusivo de los huéspedes del hotel, en la exclusiva ciudad destino Cap Cana y a tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, Sanctuary Cap Cana combina su hermosa arquitectura y belleza natural con un servicio impecable y lujoso alojamiento, brindando la mejor relajación, entretenimiento, gastronomía de la más alta calidad y servicios de primera, ofreciendo una experiencia inigualable en cada visita.

Sanctuary Cap Cana ha sido galardonado con reconocidos premios que lo posicionan como un resort todo incluido exclusivo, entre ellos, AAA:AAA 4 Diamond, TripAdvisor “Best of the Best” 2021; Green Globe Certified, Dominican Republic Best Golf Hotel 2019, y en el 2022, los Travvy Awards como “Best Luxury Hotel/Resort” en el Caribe, “Best Honeymoon Hotel/Resort”, “Best All Inclusive” y “Best All Inclusive Adult/Couples Resort Caribbean”