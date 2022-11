Reconocen a Tortuga Bay como hotel “Creador de Cambios” y llevar bienestar económico a su comunidad

La organización The Leading Hotels of the World (LHW) otorgó el premio “Change Makers” (Creadores de Cambio) al hotel Tortuga Bay Puntacana Resort & Club, por apoyar a su comunidad y su compromiso con mejorar el bienestar físico, económico y emocional de su comunidad.

Durante su Convención Anual, celebrada en la Rivera Maya, México, la entidad reconoció ocho hoteles y hoteleros ejemplares por su liderazgo en la industria, innovación y dedicación a sus huéspedes, empleados y comunidades.

Al recibir el premio, Carmen Rosa Torres, directora de Ventas y Hospitalidad de Puntacana Resort & Club, dijo que “para nuestro equipo de Tortuga Bay Puntacana Resort & Club, es un honor, más allá de lo que se puede expresar con palabras, ser los receptores de este reconocimiento, especialmente por el significado que hay detrás de la categoría Change-Makers”.

Torres aseguró que la industria del turismo no solo se trata de hacer experiencias memorables y únicas para los huéspedes, “sino también ser una fuerza con el poder de efecto dominó para proporcionar a nuestra comunidad las herramientas para crecer, prosperar, acceder a una vida mejor y a la sostenibilidad económica”.

Asimismo, agradeció a la organización en nombre de la familia Rainieri, del personal de Puntacana Resort & Club, “y a todos nuestros huéspedes por hacer posible un hermoso impacto para miles de familias en la provincia de La Altagracia y la República Dominicana”.

La convención de LHW reunió a los gerentes generales y propietarios de más de 400 hoteles de lujo independientes que agrupa, y a los principales líderes de la industria que se unieron al evento anual de la compañía.

La comunidad de hoteleros visionarios, reunidos en “The Leading Edge”, discutió sobre el futuro de la hospitalidad de lujo con el objetivo de innovar y darle un impulso más fuerte a este segmento crítico de la hospitalidad.

Sobre The Leading Hotels of the World

Es una asociación compuesta por más de 400 hoteles en más de 80 países, y la mayor colección de hoteles de lujo independientes. Creada en 1928, con 38 hoteleros independientes que se unieron para crear LHW. Desde entonces, ha seleccionado hoteles, complejos turísticos, posadas, chalets, villas y campamentos de safari desde los Alpes nevados de Europa hasta la sabana africana, para compartirlos con almas aventureras que buscan lo extraordinariamente inusual.

La comunidad de LHW está formada por personas excepcionales, unidas por la pasión por los descubrimientos sorprendentes y los detalles que conlleva cada experiencia. Los hoteleros de LHW son artesanos de la hospitalidad cuya experiencia, compromiso con la excelencia y estilo individual les permite crear momentos dignos de una historia para sus huéspedes. Y son estas experiencias auténticas e individualizadas, combinadas con la cálida hospitalidad y el servicio de alto nivel que ofrecen, las que hacen que los viajeros más exigentes vuelvan una y otra vez.

Sobre Tortuga Bay Puntacana Resort & Club

Tortuga Bay Puntacana Resort & Club es un hotel de 13 villas privadas frente al mar diseñado por el reconocido Oscar de la Renta. En 2017, el hotel fue renovado por el diseñador americano Markham Roberts en el 2017, con la meta principal de evolucionar la experiencia de hospitalidad imaginada originalmente por Oscar de la Renta.

En 2019, ocupó el puesto número 11 en la categoría "25 mejores hoteles de lujo" de los premios TripAdvisor Travelers' Choice, que se determinó en base a millones de opiniones y comentarios de viajeros de TripAdvisor de todo el mundo. En ese mismo año, fue seleccionado como el hotel número uno de Punta Cana por el U.S. News & World Report recibiendo el sello de oro por dicha organización. En 2020, ocupó el puesto y al mismo tiempo recibió el sello de oro por su posición número cuatro en la Región del Caribe por el U.S. News & World Report.

Puntacana Resort & Club es un destino de baja densidad con más de 50 años de trayectoria, y comprometidos con el desarrollo del turismo de lujo sostenible. Posee tres millas de magníficas playas de arena blanca, 45 hoyos de golf de clase mundial, y sede del primer PGA TOUR de la República Dominicana, convirtiéndolo en un resort líder en el Caribe