RD promueve Cabarete como la capital de olas y vientos en el Caribe

El Ministerio de Turismo anunció que el país, a través de la Oficina de Promoción Turística (OPT) de Orlando, Florida, retoma su participación en Surf Expo, la principal feria comercial realizada en los Estados Unidos sobre deportes acuáticos y estilo de vida de playa.

En la feria, donde República Dominicana promociona Cabarete, Puerto Plata, participan expositores minoristas y profesionales relacionados a esta industria.

Surf Expo 2023 se está llevando a cabo del 4 al 6 de enero 2023, en el Centro de Convenciones del Condado de Orange en Orlando, Florida.

La delegación dominicana está representada por el Ministerio de Turismo con su proyecto “Surf and Wind City Cabarete”, y los eventos Word Surf League, Masters Surf Reunión, Master of the Ocean y Caribbean Surf Connection, todos agendados para el primer trimestre del 2023.

Con su participación en Surf Expo, el Ministerio de Turismo dijo que busca atraer al mayor volumen de turistas aficionados a los deportes acuáticos, competidores profesionales e inversionistas que se dan cita en esta feria.

Cabarete, ubicado en la provincia de Puerto Plata, es la capital del Caribe para los deportes de “Olas y Viento”, escenario de óptimas condiciones para la práctica de surf, kite surf y wind surf, además de un estilo de vida relajado, saludable y deportivo