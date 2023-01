Puntacana Resort & Club recibe el 2023 con diversas actividades

Haydée Rainieri, Mercy Imbert, Pilar Rainieri e Ivania de Will.

Con diversas actividades y la participación de propietarios, huéspedes y visitantes, el Puntacana Resort & Club celebró la llegada del 2023.

La agenda de actividades deportivas incluyó la vigésimo primera edición del “Torneo Social de Tenis Oscar de La Renta” en el Centro de Tenis Oscar de la Renta.

La ceremonia de premiación contó con la participación de Anna Wintour, editora de la revista Vogue en Estados Unidos, así como de la diseñadora dominicana Mónica Varela.

Por primera vez fue celebrado el “Torneo Social de Pádel”, en beneficio de “Boleritos”, un programa que enseña y cultiva el amor por el deporte a los niños con recursos limitados de la comunidad de Verón.

Los golfistas también disfrutaron de un amistoso torneo de golf durante el “Christmas Cup” en el campo de golf La Cana.

Y además, fue celebrada la partida de exhibición de “Polo Navideño” en el Puntacana Polo Club, donde el equipo Imperial Barceló resultó campeón.

La ceremonia de premiación fue encabezada por Francesca Rainieri, Chief Financial Officer de Grupo Puntacana.

En tanto que Puntacana Village celebró la décimo quinta edición de su tradicional Bazar de Navidad en Galerías Puntacana, donde participaron 75 expositores exhibiendo productos locales y artesanales.

Asimismo, el hotel The Westin Puntacana Resort & Club inauguró su tradicional “Casita de Galletas de Jengibre” de tamaño real, donde sus huéspedes disfrutaron de un brindis de ponche, chocolate caliente, té de jengibre y galletas de la casa.

La boutique de la reconocida diseñadora colombiana Silvia Tcherassi, ubicada en Tortuga Bay Puntacana Resort & Club, presentó su colección limitada de bolsos, elaborados en neopreno y sedas estampadas con ilustraciones, realizadas por el artista Manuel Santelices y embellecidas a mano con cristales.

Los propietarios de Puntacana Resort & Club también disfrutaron de su tradicional cóctel navideño con la temática de “Christmas White & Silver Cocktail”.

Los propietarios del resort recibieron el 2023 en La Cana Golf & Beach Club, donde disfrutaron de la fiesta “New Year’s Eve Glitter Party”, con música en vivo, entretenimiento y el tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

El restaurante Playa Blanca Puntacana Resort & Club celebró el “New Year’s by the Beach” con la electrizante música en vivo de Departes, Naim Abreu y Live Percussion by Luinis Quezada