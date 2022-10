Punta Cana será sede del primer retiro inmobiliario de América Latina

Fotografía Ministerio de Turismo

Punta Cana será la sede del primer retiro inmobiliario de América Latina, un evento de dos días donde habrá charlas, talleres, entrenamiento y asesoría para los que desean ser expertos de este sector, organizado por C5 Global, el grupo de hispanos del área inmobiliaria más grande de los Estados Unidos.

“Estos serán dos días de inmersión total. Aquí descubrirás de los coaches inmobiliarios Orlando Montiel y Daniel Montiel, fundadores de The Montiel Organization, que ha capacitado a más de 12 mil agentes inmobiliarios, un plan probado que te dará la claridad y simplicidad para ejecutar las estrategias que hoy están ayudando a miles de agentes a hacer crecer su negocio”, expresó Stephanie Cabral, de Cabral Group Team.

Este encuentro se ha realizado de manera trimestral durante dos años en Miami, Florida, y en esta ocasión se hará fuera de territorio estadounidense y la locación escogida para el “Primer Retiro Inmobiliario Latinoamericano” es Punta Cana, República Dominicana.

“Es el único evento que existe de este tipo dentro de la industria de habla hispana. Todos los presentes tendrán la oportunidad de conocer exactamente las estrategias de planificación y ejecución que están implementando los principales top producers, para tener un plan claro y cumplir con sus metas de producción”, aseguró Cabral.

Este retiro inmobiliario tendrá lugar en el Hotel Ocean El Faro, en Punta Cana, los días 4 y 5 de noviembre del 2022.

“Los paquetes de participación comienzan desde los US$ 699; incluyen hospedaje all inclusive de 2 noches y 3 días, 1 mes de coaching de The Montiel Organization, sesiones de accountability, libro “365 tips para agentes inmobiliarios”, curso intensivo de Instagram y Facebook, curso intensivo de E-mail Marketing, curso de Webinars, cursos de YouTube, taller de cómo vender pre construcciones, entre otros”, detalló la agente inmobiliaria.

El retiro inmobiliario es una experiencia única, que todo corredor debería vivir, porque marcará un antes y un después en su carrera. “Es una actividad que ayudará a que nos dejemos de ver como simples asesores inmobiliarios y nos comencemos a ver como empresarios inmobiliarios. Este es tu negocio, y debes manejarlo como tal. Aquí saldrás con las herramientas para hacerlo”, concluyó Cabral