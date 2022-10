Punta Cana recibirá el Restaurant Week de SDQ Gastronómico 2022

El destino turístico de Punta Cana se prepara para recibir por primera vez el reconocido evento gastronómico Restaurant Week, a celebrarse en esa zona del miércoles 19 al domingo 23 de octubre, con la participación de 27 restaurantes ubicados en Bávaro, Punta Cana, Cap Cana y Autopista del Coral.

Esta cónica actividad es organizada en el marco de la V edición del SDQ Gastronómico 2022, por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) y la Asociación Dominicana de Restaurantes (ADERES).

Rafael Blanco Tejera, presidente de ASONAHORES, expresó que, “SDQ Gastronómico surge en 2017 para fortalecer la experiencia del visitante a República Dominicana a través de la industria gastronómica, lo que además nos permite competir con los destinos de la región en esta rama de la oferta turística”. Añadió que “esta propuesta crea las características para recibir los distintos sabores de nuestro territorio bajo expertas ejecuciones, en este caso el Este, con una parada de cinco 5 días en Punta Cana”.

Omar Cepeda, presidente de ADERES, dijo que “esta celebración promueve y posiciona la diversidad gastronómica del país permitiendo a nuestros chefs, tanto laureados como talentos emergentes, compartir una experiencia de sabores e innovar en sus propuestas culinarias a través del Restaurant Week y un menú diseñado exclusivamente para este evento, el cual trae este año como novedad dos opciones con un precio especial de RD$995 pesos y RD$1,495 pesos más impuestos”.

Las personas podrán adquirir de manera gratuita su pasaporte gastronómico del Restaurant Week Punta Cana en dos modalidades, física y virtual, a través de la página www.sdqgastronomico.com.

Este pasaporte será sellado o registrado por código QR en cada establecimiento que el comensal visite, y les permitirá adquirir sellos en sus libretas para acceder a ofertas y promociones especiales de las empresas patrocinadoras.

Asimismo, podrán votar por los restaurantes favoritos que hayan logrado cautivar su paladar, unidos a los criterios de la Academia Dominicana de la Gastronomía.

Entre los restaurantes participantes en Restaurant Week Punta Cana 2022 están, desde los restaurantes de hoteles, el Ara/Four Points Punta Cana y La Yola Punta Cana Resorts & Club, junto a los restaurantes Aura Mediterranean Cusine, Barbudo Restaurant, Bohemian Cap Capa, Brönch, Burlao Grill, Carbone Chophouse and Bar, Dolce Italia by Liberato, Dolce Italia Cap Cana, Georgette, Gourmet Market RD, La Casita de Yeya, Maccaroni Pasta Factory, Mamma Luisa Punta Cana, Maralía, Montserrat Manor, Pizzería El Pórtico, Punta Cava, SBG Punta Cana, Taquería El Burrito, Típico Bonao La Romana, The Oriental Pan Asian Bistro, Vale Valentina y Youyu.