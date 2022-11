Pedernales recibe el primer vuelo doméstico desde Santo Domingo

Este martes, la comunidad de Cabo Rojo en Pedernales recibió el primer vuelo doméstico, dando inicio formal a las operaciones de la nueva ruta aérea desde el aeropuerto internacional La Isabela Dr. Joaquín Balaguer en el Higüero, hasta el aeródromo de Cabo Rojo en Pedernales.

El avión, una aeronave BAe Jetstream 32 de la aerolínea Air Century con capacidad para 19 pasajeros, salió del Higüero a las 9:38 de la mañana y aterrizó en Cabo Rojo a las 10.13 A.M., con el aplauso de las autoridades locales presentes y representantes de los medios de comunicación que cubrían las incidencias de este primer vuelo interno a esta localidad.

El avión se detuvo en la pista de aterrizaje y fue cubierto por un arco de agua de dos camiones del Cuerpo de Bomberos de Pedernales, siendo este el tradicional saludo que se le da a las aeronaves como un gesto de bienvenida a los visitantes y bendición del nuevo vuelo.

Este primer vuelo estuvo encabezado por el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Pública Privadas (DGAPP), Sigmund Freund; el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo, en representación de la Fuerza Aérea Dominicana, el Inspector General, General Rafael Acosta Cena; el CEO de la empresa Rep-Air, Danilo Rosario y su director administrativo, Carlos Jiménez. Además, representantes del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Medio Ambiente y del Fideicomiso Pro-Pedernales.

Los invitados a este primer vuelo fueron recibido en el aeródromo de Cabo Rojo- Pedernales, por las autoridades locales encabezadas por la gobernadora, Altagracia Brea, el alcalde de la provincia, Andrés Jiménez y entre otras autoridades.

Como parte del programa de este vuelo inaugural, los invitados realizaron un recorrido por la playa y el muelle de Cabo Rojo, por los terrenos donde serán construidos los hoteles que operarán las seis cadenas hoteleras y disfrutaron de una visita en bote a Bahía de las Águilas.

Detalles de los vuelos

La nueva ruta aérea La Isabela-Cabo Rojo saldrá dos veces a la semana, lunes y viernes, con salida del aeropuerto internacional La Isabela a las 9:00 am y llegada al aeropuerto doméstico de Cabo Rojo a las 9:35 am. Asimismo, tendrá salida desde Cabo Rojo a 10:15 am y llegada a La Isabela a 10:50 am.

Para reservaciones llamar al teléfono 809-826-4354 ext. 3 o al correo electrónico pedernales@rep-air.net.

Equipaje permitido sin costo: una maleta registrada en bodega de 62” de alto y peso máximo de 33 libras/15 kilos y una maleta de mano en cabina principal de 22” x 14” x9” con un máximo de 17 libras/8 kilos