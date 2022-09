Hoteles Meliá siguen operando con normalidad tras el paso de Fiona

La cadena de hoteles Meliá informó que sus instalaciones se encuentran en perfectas condiciones para recibir a los huéspedes que no pudieron llegar a sus reservas, debido a los vuelos cancelados y otras suspensiones, tras el paso del huracán Fiona por el país.

“Desde hoteles Meliá nos solidarizamos con cada uno de los afectados tras el paso del huracán Fiona por la República Dominicana y manifestamos nuestro apoyo en el proceso de recuperación y normalización de las actividades del país “, destacó Francisco Camps, director general de Meliá República Dominicana.

Además, resaltó que las instalaciones de sus hoteles, Paradisus Grand Cana, The Reserve at Paradisus Palma Real, Meliá Caribe Beach y Meliá Punta Cana Beach se encuentran operando en horario regular y reanudando las actividades y dinámicas para el disfrute de los visitantes.

De igual modo, Camps manifestó el agradecimiento de Hoteles Meliá a todo el equipo humano de la cadena en el país por su entrega, apoyo y soporte ante el paso de la huracán Fiona.

“Gracias al esfuerzo de cada uno de nuestros colaboradores, nuestras propiedades se encuentran operando con toda normalidad y permitiéndonos seguir brindando lo mejor de nosotros”, puntualizó.

