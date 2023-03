Grupo Punta Cana tiene previsto inaugurar en mayo la expansión de la Terminal B

Aeropuerto Punta Cana

Para mayo de este año, el Grupo Punta Cana tiene previsto inaugurar la expansión de la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, la cual tendría una capacidad para movilizar a 3 millones de pasajeros, y con la que buscan impulsar mucho más la llegada de turistas a República Dominicana.

La información la ofreció este jueves la vicepresidenta senior de Relaciones Públicas, Comunicaciones y Mercadeo del Grupo Punta Cana, Paola Rainieri, quien explicó que ele proyecto está en la fase final, convirtiéndola en unas de las terminales más grandes del país, con trece nuevas posiciones de aeropuertos, muchas de las cuales ya se están usando.

"La verdad que el movimiento en el aeropuerto es mucho, y ya estamos en los diseños de la Terminal C, la cual probablemente tengamos en dos años más", dijo Rainieri.

Asimismo, destacó que cuando terminen la Terminal C, el aeropuerto tendrá capacidad para manejar entre 7 y 8 millones de pasajeros. "Con esto vamos a garantizar un servicio de primera que es lo que siempre buscamos para nuestros pasajeros".

Sobre el pre-chequeo de turistas estadounidenses en el aeropuerto de Punta Cana, Rainieri, dijo "clearance es un proyecto de suma importancia no solo para alcanzar los 10 millones de turistas, sino para poder recibir un sin número de turistas que no tengan límites, porque eso, nos abre las puertas a todos los aeropuertos de Estados Unidos, no solo los internacionales, esa es la gran ventaja que sin importar el destino de donde salga, siendo aeropuerto podrás aterrizar directo en República Dominicana, cosa que no se puede hacer".

La empresaria explicó que para venir de Estados Unidos a República Dominicana solo puede salir desde aeropuertos internacionales y no de terminales pequeñas, y con este proyecto las líneas aéreas podrán abaratar costos porque los aeropuertos internacionales son más baratos. Además, podrán tener más destinos llegando de manera directa al país.

Rainieri habló del tema luego de la presentación del Ministerio de Turismo sobre la llegada de turistas al cierre del mes de febrero