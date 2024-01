Ayer te escuché en la plaza comercial (cuyo nombre no mencionaré) decir que te habías comprado un carro nuevo. Bien por ti. Sí, a lo mejor tú, al igual que muchas personas se planifican y ahorran dinero para comprar una casa, para la boda soñada, un apartamento, una moto, un computador, un bote, una pecera, una nevera o cualquier artefacto que necesites para el diario vivir. Lo cierto es que rara vez ahorras dinero para irte de vacaciones. Debes aprender ahorrar para lograr viajar a los destinos soñados o deseados. Las vacaciones también se planifican y debes comenzar ahorrando plata. ¿Cuál es el problema? El problema, casi siempre, comienza con el consumismo, con gastar más de la cuenta o de lo que ganas al mes. No me digas ahora que no te pasado. ¿Has ido alguna vez al súper o a la tienda de alguna plaza y compras cosas que no necesitas o que no tenías en la lista de compra? (Suponiendo que haces una lista de compra antes de llegar a la tienda, creo que la mayoría de personas no lo hace). Simplemente la gente se deja llevar del deseo de adquirir cosas.

El Cairo, capital de Egipto.

Debes entender que para trabajar duro y con el propósito de lograr metas, debes obligatoriamente descansar y tener unas buenas vacaciones. No negociable. Hay destinos que están esperándote, en cualquier lugar de este país o del mundo, que no solo es "ancho, ajeno", sino también variopinto y extenso. Solo hay que descubrirlo. Existen playas relajantes, montañas maravillosas, comida deliciosa o museos grandiosos. ¿Te pasas de un mes a otro sin conocer ese lugar donde te gustaría ir? Algunas veces es difícil emprender las metas que deseas y hacer que el viaje de tus sueños se convierta en realidad.

Hablamos de la experiencia y lo que hemos escuchado en Quieroloma. Una de las principales razones que nuestros clientes nos expresan al momento de decidirse por una excursión o tour fuera de República Dominicana es que no le alcanza el presupuesto. Significa en una última instancia que estas personas no han planificado el viaje. Cada viaje requiere una planificación, un ajuste de la agenda para el manejo del tiempo y ahorrar recursos económicos suficientes para que sea memorable, emocionante y evitar sorpresas negativas.

Palace, Corea del Sur.

Así que comparto contigo tres maneras de ahorrar para las vacaciones. ¡Sí, se puede! Una vez que tengas previamente definido el destino o lugar al que te gustaría visitar y los costos del viaje, comienza a clavar. De modo que lee bien: comienza a ahorrar con estos pasos para que disfrutes del viaje de tus sueños. Sé que al igual que yo quieres visitar varios países maravillosos: Egipto y sus pirámides, China, Francia, Italia, Corea del Sur (está casi de moda con sus espectaculares novelas y series de televisión), Canadá y el Niágara, Dinamarca, Japón, Argentina, Uruguay, Colombia, México y paquete más de países sorprendentes en más de un aspecto. La buena noticia es, amigos y amigas, todo esto es posible y puede materializarse, ahora bien, necesitas comenzar a planificar y tienes que ahorrar plata para lograr estas metas. De modo que para definir la cantidad de dinero que vas ahorrar por día, por semana o por mes y establece una fecha límite de tiempo donde deberás haber ahorrado el dinero para la aventura de tus sueños”.

Identifica esos gastos que se pueden reducir según el orden de prioridad. Compra menos o reduce las salidas a comer o cenar diariamente, las compras al azar y las compras del supermercado.

Conviértete en tacaño por un tiempo, lleva tu propio desayuno o almuerzo al trabajo, invita a tus seres queridos a comer o cenar en casa (a lo mejor nunca han ido) y sobre todo: relájate a no gastar ni un peso en un día. ¿Sabes? Por algo los grandes hombres de negocios y las mujeres (los ricos, en general) son tacaños, o mejor dicho no malgastan ni un centavo. Te lo aseguro.

En suma: la clave para viajar es aprender a toda costa a manejar el dinero y aprender el hábito del ahorro (sin dinero no puedes viajar, ni pagar la tarjeta de crédito) y lograr una buena administración. Gracias a mi padre que me enseño la cultura del ahorro.

El Niágara.

Fari Rosario en Acento.com.do