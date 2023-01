Embajador de Israel en RD: “Este país es un regalo de Dios que enamora a los turistas, no falta nada”

El embajador de Israel en la República Dominicana, Daniel Biran, destacó el clima de inversiones en el país y aseguró que se ha convertido en un destino turistico que enamora a los visitantes de su nación.

“Este pais es un regalo de Dios que enamora a los turistas, no falta nada”, manifestó

Entrevistado por Moisés González del periódico digital Despertar Nacional, Biran resaltó que los turistas que llegan de su país disfrutan de la belleza y los encantos que tiene la República Dominicana.

“Siempre dije muchas veces durante la pandemia que los turistas y las inversiones iban a regresar y que se iban a duplicar en este pais y es lo que hoy estamos viendo, y ojalá sigamos así adelante", indicó.

El embajador de Israel se mostró confiado que en los próximos meses aumentará la llegada de turistas de Israel.

“Todavia no es suficiente, yo quiero ver más; firmamos acuerdo de vuelo directo Israel-Punta Cana, y vienen muchos más. En la pandemia vinieron muchos y cada uno que viene esta enamorado de este pais, un lugar maravilloso, muy amable, no hay antisemitismo, comida, música, no falta nada”, manifestó

El diplomático destacó el clima de inversiones en la República Dominicana al calificar como exitosa la celebración del V Congreso del Consejo de la Alianza para el Desarrollo por Iberoamérica realizado en Punta Cana.

Israel tiene como objetivo aumentar la cooperación bilateral y continuar con el fortalecimiento de los lazos de amistad entre los dos países.