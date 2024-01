Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de Asonahores, David Llibre, consideró que hay que seguir insistiendo en la regulación de las plataformas digitales como los Airbnb. Reiteró que es una necesidad su regulación por la seguridad de los turistas y sostenibilidad del sector.

Al ser entrevistado durante la inauguración del estand dominicano en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2024), Llibre dijo que hay experiencia del pasado donde el sector ha sido impactado por noticias negativas, cosa que no quieren que vuelvan a ocurrir.

Al ser cuestionado sobre el porqué no ha sido regulado a pesar de haberse comunicado desde el 2023, expresó: ¿Qué ha pasado? Nosotros sí sabemos que hemos estado trabajando con el Ministerio de Turismo, yo creo que no es algo para tomar a la prisa y que sea una regulación y una ley que pueda convivir no para que se radique, sino que se regule".

En cuanto a las expectativas en Fitur, sostuvo que hay acuerdos de nuevas rutas que se darán a conocer, lo que calificó como importante porque el país al ser una isla depende de la conectividad aérea.