Álvarez y Collado piden a países de la región trabajar juntos la crisis del sargazo

Los ministros de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y de Turismo, David Collado, coincidieron este miércoles, al reconocer que el sargazo es una crisis que afecta a todas las costas de los países de la región, e hicieron un llamado para trabajar de manera unificada y buscar una solución a esta problemática que ya es una emergencia.

Durante sus discursos en la apertura de la 118va Reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo (OMT), los ministros manifestaron que aún no hay una solución definitiva para enfrentarla y se necesitan muchos recursos.

“El sargazo es una crisis y así se reconoció en la Asociación de Estados del Caribe, lo primero era reconocer el problema, que es una emergencia, así se ha hecho. Todavía no hay solución”, dijo el canciller Álvarez.

El canciller cree que la única manera que se va a encontrar alguna solución es que aquellos países que tienen más capacidades tecnologías puedan encontrar una solución “y puedan colaborar con nosotros, y en eso se está, en estos momentos. Se necesitan muchos recursos, pero ya tenemos indicadores de que hay países que están dispuestos hacer inversiones importantes para encontrar una solución científica”.

El canciller destacó que de acuerdo con predicciones este año, va a entrar 30 millones de toneladas de sargazo al Caribe. “Eso es insostenible, lo pueden ver en nuestras playas, en las costas como se pudre, eso genera olores por los químicos, sulfatos, metano que son dañinos para la salud, así que hay que encontrar una solución rápida para esto”.

Dijo que las corrientes son muy impredecibles y a veces cambian, y para eso se están conectando los satélites de forma tal, de ver exactamente la cantidad de sargazo que entra a República Dominicana.

Asimismo, el ministro Collado dijo “yo quiero hacer una llamado a todos los ministros y a los miembros del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, para que nos enfoquemos en lo que nos une … y pasemos de la conceptualización a los hechos”.

Destacó que, aunque se esta se recuperando el turismo, pero hay muchísimas necesidades y retos que vencer en la región del Caribe con el tema del sargazo que arropa a todas las playas.

Collado entiende que una solución individual no va a hacer la solución. “Hemos buscado todos los mecanismos con el sector privado de República Dominicana y no encontramos una solución, y sé que es el mismo caso de Jamaica, México. Organismos como estos tienen que ayudar, también a los países pequeños a buscar soluciones cuando no la tenemos. Tenemos que consensuar y buscar soluciones de los temas que nos afectan a nivel general, porque si no venir a reunirnos y no buscar soluciones que unifiquen y fortalezcan el turismo, sería venir a perder el tiempo”, manifestó Collado.