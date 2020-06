Techy Fatule: no me siento diferente por ser conocida

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La cantante y actriz Techy Fatule afirmó no sentirse diferente de otros por ser popular y se valora a sí misma como una persona común como cualquier otra.

“Yo no me siento diferente por ser conocida, yo soy igual que tú y que el camarógrafo que nos está grabando o como el jardinero, son trabajos diferentes“, dijo Fatule a Juan Esteban durante una conversación en el programa Spk Espectáculo.

También ponderó de muy buena manera el reggaeton y afirmó que no haría este género porque no es su esencia. Además cree que la música pop es cíclica y que los artistas no pueden doblegarse por eso.

“Mi esencia es el género, balada, el género pop rock, el género acústico. Todo eso es mi género y yo la verdad no me veo haciendo reggaetón; porque no soy yo y estaría vendiendo algo que no soy”, agregó.

El trabajo más reciente de Techy es Todo, tema que estrenó videoclip el pasado 18 de junio y contó con la participación de su esposo David como modelo, la colaboración en la producción de su cuñado Javier Grullón y su hermana Karla Fatule.

Para Techy hacer este trabajo en familia fue gratificante y se siente satisfecha del trabajo realizado.

