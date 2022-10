LLYC logra tres premios en los Latin America Sabre Awards 2022

LLYC obtuvo junto con sus clientes tres premios en los Latin American Sabre Awards 2022 entregados en Ciudad de México.

En concreto, el certamen ha reconocido la campaña ‘Rompiendo el cuello de botella de la desinformación’ para CND (Cervecería Nacional Dominicana), la cual ha sido galardonada en las categoríasCaribbeanyCrisis/Issues Management.

Este trabajo fue realizado por el área de Comunicación Corporativa, Riesgos y Reputación de República Dominicana. Mientras que el proyecto ‘3M Back to School’ para 3M fue reconocido en la categoríaDiamond Sabre: Superior Achievement in Measurement and Evaluation. Este trabajo fue desarrollado por el equipo de Consumer Engagement de Brasil.

Estos premios, organizados por PRovoke, reconocen las mejores campañas de comunicación de Latinoamérica que alcanzan los más altos niveles de planificación estratégica, creatividad y resultados de negocio.

Alejandro Romero, Socio y CEO Américas de LLYC, afirmó que “estamos muy orgullosos de haber sido reconocidos con estos premios. Es el resultado de la confianza de los clientes en nuestra visión estratégica. Estos Latin America SABRE Awards han respaldado la calidad de los equipos que tenemos en la región y la propuesta de valor innovadora que desarrollamos. Nos confirman como una de las firmas de referencia”.

Con estos galardones, LLYC acumula este año 93 premios en los principales certámenes nacionales e internacionales.