La esposa de Santiago Matías, Alofoke, se deja ver

En el programa radial Alofoke Radio Show hicieron una entrevista a la esposa de Santiago Matías (Alofoke), siendo esta la primera vez que hace una aparición pública.

Nació en Boston, Estados Unidos, se dice que su nombre es Chary, aunque en ningún momento de la entrevista se hace referencia a su persona con su nombre; y su mejor amiga es Alexandra MVP.

La chica cuenta que se conocieron en el año 2014, cuando ella ya vivía en República Dominicana. Comenzó como una relación amorosa luego de que él le envió un DM (mensaje privado) en Instagram desde la cuenta alofokemusicnet. Más tarde se convirtió también en una relación profesional.

Incluso, dice que fue ella misma quien le enseñó a editar videos a Santiago.

La primera invitación que le hizo Santiago fue a una cita en París, pero ella no fue por miedo; y su primer regalo grande fue un Mercedes del año (2018).

“La fama no es para todo el mundo y yo no quería que me conocieran por ser la esposa de Santiago”, dice en la conversación con los co-conductores del programa.