Ivy Queen revela está luchando contra una enfermedad

La exponente de reggaetón Ivy Queen preocupó a sus seguidores con la publicación de un video donde se le ve batallando contra una enfermedad.

El video fue colgado en su cuenta de TikTok donde expresó que de esta vida ella ha sido un aprendiz y no una víctima.

“Yo de esta vida soy un aprendiz, no una víctima. Aquí estoy con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde. Porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos”, expresó la diva del reggaetón.

Aunque no revela la enfermedad contra la cual está luchando en el video se le ve en lo que se presume es una máquina hiperbárica.

Por lo regular este máquina es utiliza cuando un tejido corporal se lesiona y se necesita más suministro de oxígeno para sanar. También es utilizada en pacientes con tumores.

La cantante puertorriqueña agradeció a todos por procurar por su salud y pidió a sus seguidores ser siempre un ángel en la vida de otra persona.

“Por favor siempre que puedan sean un ángel en la vida de alguien porque usted no sabe cuándo usted puede necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mí”, concluyó.

La última vez que Ivy Queen compartió una foto en su muro de Instagram fue el pasado 8 de mayo