El exnovio de La Ross María, ¿mendigando atención?

Ante los rumores de una relación entre La Ross María y Dj Sammy, el exnovio de la cantante, Frander Martínez, aseguró que la artista debió darle una explicación sobre el tema o “pensar en él”.

“Todo el mundo etiquetándome; entonces, ella no pensó en nada de eso... A ella no le importó lo que iban a pensar de mí, cómo me iba a mirar la gente, lo que iba a pensar mi familia”, explicó Martínez en una entrevista en el programa de YoutubeAlofoke Radio Show.

El joven agregó que producto del chisme, ha sido objeto de burlas tanto en las redes sociales como en su entorno y por eso, enSPK Espectáculos, te cuentan todo lo sucedido hasta el momento.

