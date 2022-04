Carlos Durán pide disculpas por comentario sobre labios vaginales

Se habla del youtuber dominicano Carlos Durán luego de su participación en el segmento "El Detone" del canal de Youtube Sin Tabú de la comunicadora Jessica Pereyra. Durán estaba siendo entrevistado por Moisés Salce junto a Capricornio TV y Pereyra.

El programa Sin Tabú se caracteriza por ser de contenido sexual. “Siempre he entendido que la sensualidad y la sexualidad a mí me venden” dice la comunicadora en los primeros minutos del programa. Sin embargo, el video es parte de un segmento del canal que se llama "El Detone". En esta ocasión hablaban sobre el negocio de los youtubers.

¿Qué pasó con Carlos Durán?

En la despedida del programa, Carlos Durán le comenta a Pereyra que no se quiere ir del espacio sin hablar sobre sexualidad. El youtuber hace referencia directa a las "popolas". “Pero para la despedida pregúntame algo de popola porfa, que yo no me quería ir sin eso”, dice.

Entonces, Pereyra le pregunta que cómo tiene su mujer los labios vaginales, a lo que Carlos responde “¡Una vaina bien! Eso parece una niña de 12 años. ¡Una vaina bien!”. Compartir

La respuesta ha desatado comentarios de crítica negativa hacia el youtuber, cuyo público es adolescente en su mayoría.

La novia de Carlos Durán es Jennifer Lee Betancourt, participa en algunas bromas del youtuber, en ocasiones junto a su hija, una pequeña que también produce contenido para las redes sociales.

Al percatarse de la reacción del público, Durán pidió disculpas públicas en una historia de Instagram con el mensaje: “Utilicé una muy mala combinación de palabras en el programa de @jessicapereyrag. Perdón a quien se pudo haber ofendido por esto”