Bad Bunny le dedica Grammy a República Dominicana

Uno de los seis galardones que se llevó anoche el cantante Benito Ocasio Cortes (Bad Bunny) en los Premios Latin Grammy fue dedicado a República Dominicana, ya que ganó en la categoría Mejor Canción Urbana con el tema Tití me preguntó.

El tema tiene influencia del dembow y la bachata dominicana en su ritmo.

Bad Bunny no asistió a la ceremonia, pero su agradecimiento con el pueblo y la cultura dominicana no se hizo esperar. En redes sociales, el cantante publicó el siguiente mensaje:

TITI ME PREGUNTÓ TO TO TO TO🎶

WOW!! GRACIAS! GRACIAS @LatinGRAMMYs 🫶🏻 ESTE GRAMMY SE LO DEDICO A LA REPUBLICA DOMINICANA 🇩🇴 Y A TODO EL MOVIMIENTO DEL DEMBOW!! A LOS ARTISTAS, PRODUCTORES, BAILARINES, DIRECTORES DE VIDEOS!! GRACIAS POR LA INSPIRACIÓN, ESE GRAMMY ES DE USTEDES

