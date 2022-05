Andrés Rojas, el estratega de las celebridades, comparte los secretos para crecer en redes sociales 

Ante el boom de las redes sociales, el influencer y creador de contenido Andrés Rojas se ha convertido en el estratega de las celebridades ayudándolos en el plano digital a revitalizar sus carreras.

El experto en redes sociales ayuda a marcas, disqueras, artistas e influencers a recobrar la magia en estas plataformas.

Ha trabajado con el influencer, actor y comediante venezolano Marko y la cantante Fefi Oliver, ambos con millones de seguidores en las redes sociales.

“Como estratega, ha participado en infinidad de publicidad de marcas, disqueras e influencers. Muchísima gente viene y me busca a mí para asesoría con redes sociales, yo creo que soy exitoso en ese punto, hay muchísima gente que nos sigue preguntando hoy en día cómo hago para revivir”, contó.

Rojas, conocido como (@tracterofi) descubrió el poder de las redes sociales tras mudarse de Colombia a Estados Unidos en 2017 y actualmente es uno de los más solicitado en esa área.

Ante la fugacidad de los influencers, un medio donde después de viralizarse comienzan comúnmente a decaer, Andrés se ha especializado en compartir los secretos para activarse en el logaritmo y recobrar la magia con los seguidores de las redes sociales.

Cuando los influencers simplemente empiezan a decaer, ya que pueden tener 10 millones de seguidores, pero su engagement no corresponde a la cantidad de gente que los sigue, es entonces cuando Andrés hace su magia y los ayuda.

“Esas personas vienen donde mí a ver qué hago, cómo hago para activarme en el algoritmo, e iniciamos un proceso en el cual revivimos ese talento porque si tuviste una magia, una conexión con la gente, se va a perder al 100 por ciento, siempre va a quedar como esa línea y que puede retomarse en algún momento”, explicó.

La recomendación del experto es mantener su línea, volver a sus orígenes y reinventarse, evitando excederse creando otras facetas.

Rojas tiene una casa que cuenta con todas las cualidades para crear contenido, tiene perritos, piscina, diferentes modelos de carros, áreas de juegos, jardines, una oficina llena de monitores, esto con el fin de que cada vez que lo visiten los influencers se puedan grabarsus mejores contenidos.

Más de Andrés Rojas

Cuando llegó a Miami empezó a ver el boom de las redes sociales y su primer éxito en estas plataformas se dio de manera orgánica cuando comenzó a transmitir en Facebook un partido Real Madrid - Barcelona, que por ser de pago comenzó a compartirse al grado de que en poco tiempo ya sumaba 70 mil espectadores.

“Ahí dije: las redes sociales van a cambiar el mundo de una manera drástica y de ahí en adelante es lo que hemos vivido”, contó.

En el futuro cercano, Rojas tiene planeado el lanzamiento de su proyecto como músico, pues tiene varias canciones grabadas.

“Hay varias cositas que no he publicado, tengo cinco canciones grabadas, es como un sueño frustrado de todo el mundo, y es lo que le digo a la gente de Instagram y de todas las plataformas, que uno no se tiene que quedar con esa espinita del qué hubiera pasado si lo hubiera hecho”, detalló