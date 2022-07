Andrés García revela que padece grave enfermedad

Luego de sufrir una caída que le provocó una herida en la frente, el actor de origen de dominicano Andrés García reveló que su condición de salud ha empeorado.

En una entrevista para el programa “De primera mano”, el actor nacionalizado mexicano reveló que padece de cirrosis y que producto de esa enfermedad ha desencadenado otros padecimientos.

“No sé si por la cirrosis he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo… me empecé a sentir mal, muy débil. Ya tenía como una semana con unos dolores en los hombros, en los nudillos y en los omóplatos”, expresó.

Dijo que sus amigos doctores le aconsejaban dejar de tomar tanto alcohol, consejo que nunca escuchó.

“Desde hace muchos años me recomendaron amigos doctores bájale Andrés porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata’. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis”, contó.

El actor tiene 81 años y desde que se dio a conocer el accidente que le provocó la herida en la frente su público se ha mantenido preocupado por su salud.

En un video colgado en su canal de YouTube, donde explicó lo que había ocurrido, expresó que el “fin estaba cerca”.

“Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, manifestó.

Andrés García ha participado en novelas como “El cuerpo del deseo”, “Con toda el alma”. “Mujeres engañadas”, Hacienda maldita”, “La mujer prohibida”. “El privilegio de amar”, entre otras