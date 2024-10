Your browser doesn’t support HTML5 audio

16/10/2024 · 12:00 AM

Yummies anunció el lanzamiento de su nueva campaña “Juega y gana con Yummies Money” en Costa Rica y la región. Esta campaña estará presente en las principales redes sociales: Facebook, Instagram y TikTok, y está diseñada para premiar la fidelidad de sus clientes con divertidas y beneficiosas recompensas.

La campaña “Juega y gana con Yummies Money”, permitirá a nuestros clientes disfrutar de una deliciosa variedad de snacks de alta calidad mientras tienen la oportunidad de ganar dinero en efectivo. Los participantes podrán encontrar cupones canjeables por dinero al completar las palabras ORO, PLATA y BRONCE y tendrán la posibilidad de ganar premios de US$ 1,000, US$ 500 y US$ 100, respectivamente, o su equivalente en moneda local.

Dirigida a un público joven, la campaña también incluirá una emocionante experiencia de videojuegos interactivos. Los participantes podrán vivir la marca Yummies a través de un juego en el que recorrerán diferentes puntos de la ciudad, esquivando obstáculos y recogiendo monedas para obtener recompensas. Esta dinámica permitirá elegir a un ganador de manera semanal.

“En Yummies, estamos muy contentos de presentar nuestra Campaña Yummies Money, que no solo premia la preferencia de nuestros clientes, sino que también se convierte en un aliciente para su economía, ofreciendo una forma de entretenimiento dominante en la era digital,” afirma Luis Weddle, gerente de Marcas Snacks Yummies.

Dijo que como parte del compromiso con la población joven, extienden sus acciones de responsabilidad social empresarial. "Nos acercamos a los niños en edad escolar para impactar sus vidas de forma positiva a través de experiencias memorables".

"Invitamos a la población a unirse a esta emocionante aventura y vivir la experiencia Yummies Money y descubrir todas las maneras de ganar y a la vez disfrutar de nuestra deliciosa variedad de snacks", concluyó