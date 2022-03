Todo listo para la inauguración del “Cuarto Encuentro de Poblaciones de Montañas”

La Fundación Ciencia y Arte informó hoy que todo está listo para la inauguración este miércoles 23 y hasta el 27 de marzo del Cuarto Encuentro de Poblaciones de Montañas que se celebrará en el municipio de Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana.

La información fue ofrecida por los principales ejecutivos de la Fundación Ciencia y Artes doctores Jacqueline Boin, presidenta y José Serulle Ramia, presidente fundador y Coordinador Nacional de la actividad, quienes precisaron que el montaje del evento está listo sólo a la espera del día de la inauguración y de los visitantes.

Señalaron que el encuentro cuenta con un amplio programa de actividades que tiene que ver fundamentalmente con la vida y los aportes que hacen los pobladores de montañas al desarrollo nacional, la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales y la necesidad que las autoridades gubernamentales, sector privado y la cooperación internacional tomen en cuenta sus aportes.

No se trata de una actividad nueva

Explicaron que el trabajo que ha desarrollado la Fundación Ciencia y Arte, Inc., en Los Cacaos no es nuevo. Es una alianza que nació en 1996. Se organizaron tres encuentros poblaciones de montaña en Los Cacaos: del 22 al 25 de noviembre 2001, con el lema QUE FLOREZCAN NUESTRAS CUENCAS; del 21 al 27 de octubre, 2002 (en el Año Internacional de la Montaña), con la consigna MUJER, FLOR Y VIDA DE LA MONTAÑA, y del 2 al 7 de agosto de 2005, consagrado a la biodiversidad. Las tres versiones pusieron en alto los patrimonios naturales y culturales que encierra el Municipio de Los Cacaos y pusieron de relieve los graves problemas que afectaban a su territorio y población, a la vez que se presentaron propuestas en la vía de la superación de los mismos.

¡Ecoturismo, producción y cultura por el bienestar comunitario y la biodiversidad!

El 4to. Encuentro Poblaciones de Montaña, que tiene como lema: ¡Ecoturismo, producción y cultura por el bienestar comunitario y la biodiversidad!, es un evento que comprende cuatro actividades: stands de exhibición (incluyendo de bebidas y restaurantes, anfiteatro y salón de conferencias), programa científico, programa artístico y excursiones a lugares caracterizados por su belleza natural y por sus atractivos ecoturísticos.

El encuentro es promocional, cultural y esencialmente educativo. Combina aspectos artísticos y recreativos (excursiones) con sesiones de trabajo -conferencias y debates- sobre la realidad de Los Cacaos, sus proyectos de desarrollo y su interés de convertirse en un municipio que procura alcanzar un desarrollo de carácter integral, manifestó la también economista, Jacqueline Boin.

“Su objetivo es presentar y promover a Los Cacaos, municipio compuesto por 42 comunidades, enclavado en la Cordillera Central, con sus bellezas paisajísticas, sus bosques densos y vegetación exuberante, sus ríos caudalosos y balnearios, sus presas Jigüey y Aguacate, sus fuentes y reservas abundantes de agua, su rica biodiversidad y su vocación agrícola.”, indicó.

Se trata de un municipio (Los Cacaos) ideal para practicar un ecoturismo y producción sostenible que beneficien a la comunidad en su conjunto y que sepa aprovechar las riquezas naturales y culturales de Los Cacaos para generar ingresos sin provocar el deterioro de su inigualable ecosistema de montaña, dijo de su lado el doctor Serulle Ramia.

“Más, el interés de la comunidad por preservar sus riquezas naturales debe constituirse en sí en una manera de crear empleos productivos y de retener a su población joven, cuestión de salvaguardar sus bosques, conservar el agua, practicar una agricultura amigable con la naturaleza y producir cada día un mayor potencial de energía limpia y absorción del dióxido de carbono. Estos elementos se vuelven también positivos en la lucha contra el cambio climático.”, sostuvo el ex embajador dominicano en Haití y Trinidad y Tobago.

Aparte de la Fundación Ciencia y Arte la actividad es coordinada por la Alcaldía de Los Cacaos, el Patronato Pro Desarrollo de la comunidad, la Asociación de Caficultores y el Comité Organizador que fue creado con todos los representantes de la sociedad civil, autoridades locales, empresariales y gubernamentales, quienes han trabajado para garantizar el éxito de la actividad.

Programa general de la actividad

El encuentro se iniciará el miércoles 23 de marzo a las 3:00 p.m. con un Desfile que partirá desde la entrada de Los Cacaos hasta llegar al recinto de la actividad, ubicado en la Calle Hermanas Mirabal. El Acto de Apertura comenzará a las 4:00 p.m., y desde las 5:30 p.m. hasta las 12 de la noche, en un anfiteatro, se harán presentaciones artístico-culturales. Los días jueves, viernes, sábado y domingo, el programa será el siguiente: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. conferencias y paneles: de 5:00 p.m. a 12 de la noche, presentaciones artísticas. La exposición de proyectos, producción, ventas de bienes y artesanías, de 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Venta de comidas todo el día. Ventas de bebidas a partir de las 5:00 p.m. Excursiones a través de cuatro rutas ecoturísticas del jueves 24 al domingo 27 de marzo, a partir de las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. El acto de clausura tendrá lugar el domingo 27 de marzo, a las 4:00 p.m., y luego, desde las 5:30 p.m. hasta las 12 de la noche una fiesta en honor al pueblo de Los Cacaos y comunidades invitadas de montaña