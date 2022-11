The Whisky Store: nueva tienda de licores y bebidas espirituosas

The Whisky Store es una nueva tienda de licores y bebidas espirituosas que propone un concepto boutique, el cual consiste en la cata y compra de licores de etiqueta premium, así como ser el lugar donde encontrar el regalo perfecto durante las fiestas con las diferentes opciones de bebidas que ofrece, además de envolturas de regalos y grabados.

El proyecto contará con un establecimiento permanente en el centro comercial Ágora Mall, y uno transitorio en BlueMall Santo Domingo.

“El Whisky Store nace como un espacio de conveniencia y educación, donde las personas pueden encontrar los mejores destilados de Diageo y aprender sobre sus características, para asegurar que encuentren el regalo perfecto para sus seres queridos y que nuestras marcas continúen estando al centro de las celebraciones más especiales de nuestros consumidores, siempre responsablemente”, fueron las palabras de Karen Álamo, directora de Cultura e Influencia para Centro América y el Caribe.

David Maler, Nashla Bogaert, Jhoel López, Pamela Sued, Karen Alamo, Caroline Aquino, Hector Anibal, Danielle Barkhausen y Patricia Atiles.

La boutique The Whisky Store cuenta con una variedad selecta de etiquetas de whiskies y tequila perfectas para un regalo de alta calidad y exclusividad. Su portafolio consta de marcas reserva como Johnnie Walker, Buchanan’s, The Singleton, Talisker, Old Parr y Don Julio. De igual manera, la tienda trae innovaciones dentro del mundo espirituoso con Johnnie Walker Black Label Sherry Finish y The Singleton, en sus tres variedades: 12, 15 y 18 años.

En el marco de la apertura de la tienda, DIAGEO presentó la edición limitada de Johnnie Walker Black Label Sherry Finish. Es un sedoso whisky escocés elaborado con whiskies que han pasado al menos 12 años adquiriendo un cuerpo vibrante de sabor, que contiene todos los sabores del Johnnie Walker Black Label rociados con la dulzura de los higos y las ciruelas que provienen de las barricas aderezadas con jerez, obteniendo así́ suaves y delicadas notas dulces envueltas en humo. Es ideal para tomarse solo o con hielo y combina perfectamente con dulces como frutas negras, frutos secos y chocolate después de una comida, que provocan un estallido en el paladar.

Cada uno de estos productos han sido cuidadosamente colocados dentro de la tienda por sus aspectos y características de cuerpo, aromas y sabor