Take a Walk, el nuevo comercial de Johnnie Walker

Paloma De La Cruz, Jhoel López, Pamela Sued y Jean Carlos Núñez.

La marca de whisky escocés de Diageo, líder mundial en bebidas espirituosas, Johnnie Walker, presentó el nuevo comercial de su campaña Take a Walk, creada bajo su mantra KEEP WALKING. Es una campaña regional para Centroamérica y el Caribe que cuenta con la participación de talentos locales e internacionales.

Take a Walk invita a los dominicanos a descubrir las gemas ocultas de su país: lugares, experiencias, gastronomía y arte que valen la pena conocer en República Dominicana.

El comercial regional de la campaña es una pieza donde participaron talentos de Centro América y el Caribe tales como Amaury Nolasco, actor puertorriqueño de series y películas de Hollywood, Sara Guerrero, presentadora de televisión de Guatemala y los dominicanos Jhoel López y Pamela Sued.

Johnnie Walker surge de la idea de hacer turismo interno para conocer o descubrir aquellos lugares y experiencias que se dan por sentado la mayor parte del tiempo, a pesar de tenerlos tan cerca, y que, además, han sido recomendados por otros para visitarlos y ser explorados.

Un grupo de influencers locales, entre ellos David Maler, Pamela Sued, Jhoel López, Paloma De la Cruz, Jean Núñez y Jose Miguel Guerrero de Bocao, son “Los Walkers” de esta campaña, quienes junto a la marca invitarán a sus seguidores a curar y disfrutar cada una de las gemas ocultas.

Los Walkers invitan a realizar este recorrido por cada uno de los pilares que marcarán la ruta a seguir para lograr estos descubrimientos: Take a Walk and Dance, referente a la música, Take a Walk and Admire, referente al arte local, Take a Walk and Toast, referente a gastronomía y coctelería, y Take a Walk and Discover, que hace referencia al turismo y la historia local.

Johnnie Walker tendrá una plataforma de activaciones por el país a partir de julio con el fin de explorarlas con los consumidores, y que puedan vivir la experiencia apoyada en los distintos pilares de la campaña.

Estas experiencias serán comunicadas a través de redes sociales de la marca y de los walkers locales para que los consumidores puedan vivirlas

“Johnnie Walker es una marca global con una historia de 200 años y tenemos la gran responsabilidad de mantener esa herencia de calidad en todo lo que hacemos, pero adicionalmente, tenemos una responsabilidad con el público dominicano que nos ha dado su preferencia a través de los años. Es por eso que hoy nos llena de orgullo presentarles esta campaña, con talento local, que invita y busca inspirarlos a descubrir las gemas ocultas que tiene este hermoso país”, fueron las palabras de Karen Álamo, directora de Relaciones Públicas, Influenciadores y Promoción para Centroamérica y el Caribe.