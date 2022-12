Sky Cana recibe dos aeronaves Airbus A320

Sky Cana, empresa aérea dominicana recibió dos aeronaves Airbus A320, con la librea (livery) “Go Pedernales " y “Go Santiago", en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón -AIGL-, de Puerto Plata, desde en el cual tendrán su base de operaciones, sumando 2,020 asientos en beneficio a la próxima temporada turística nacional del 2023.

Frank Díaz, gerente general de Sky Cana, expresó, “Con éstas dos aeronaves con el livery Go Santiago y Go Pedernales, suman nueve modernas aeronaves Airbus que Sky Cana pone al servicio del turismo dominicano. Hoy nos sentimos orgullosos de aumentar en solo 30 días la llegada de cinco modernos Airbus y hemos escogido la terminal del Aeropuerto Gregorio Luperón por sus facilidades; y de nuestra parte, dar respaldo e impulso a Puerto Plata, como a toda la región”.

“Tal y como habíamos expresado, Sky Cana se fortalece con la adquisición de estas nuevas aeronaves, las cuales iniciarán operaciones a partir del próximo primero de diciembre. Más adelante iremos informando sobre las rutas y destinos donde estaremos haciendo nuevos negocios”, agregó Frank Díaz.

El primer Airbus A321 con el livery “Go Puerto Plata”, llegó al país el pasado día 27 de noviembre del 2020. Luego le subsiguieron las aeronaves

“Go Samaná”, “Go Punta Cana”, “Go Santo Domingo”, “Go Dominican Republic”, más recientemente, “Go Cibao ", "Go La Romana", y actualmente, “Go Pedernales" y “Go Santiago". Contamos con 4 Airbus A320, 3 Airbus A321 y 2 Airbus A330. Somos la primera empresa aérea dominicana en tener este tipo de aeronaves en República Dominicana.

Sky Cana, con nuevos estilos de negocios en la aviación comercial dominicana, sigue haciendo historia implementando nuevos paradigmas. Está conformada por profesionales de gran experticia en la industria de la aviación. Única empresa con capital de inversión 100% dominicano que opera aeronaves con capacidad superior a los 150 pasajeros en el país