Samsung lanza los Galaxy Z Flip4 y Z Fold4

Samsung Electronics Co., Ltd.anunció este miércoles la próxima generación de teléfonos inteligentes plegables innovadores: el Galaxy Z Flip4 y el Galaxy Z Fold4.

Ambos dispositivos cuentan con factores de forma a medida, experiencias personalizadas y rendimiento perfeccionado. "Ahora en su cuarta generación, la serie Galaxy Z continúa rompiendo con las convenciones para ofrecer interacciones nuevas e impactantes que mejoran la vida cotidiana".

“Los Samsung Galaxy plegables se construyen sobre la base de nuestra filosofía de apertura, lo que habilita nuevas posibilidades con una personalización completa tanto por dentro como por fuera. Creados en colaboración con nuestros socios de clase mundial, los próximos dispositivos plegables ofrecen experiencias móviles incomparables que satisfacen las necesidades de nuestros usuarios más dinámicos”, dijo TM Roh, presidente y encargado de Negocios de Mobile Experience de Samsung Electronics.

Galaxy Z Flip4

El Z Flip4 es diseñado para funcionar realmente con las manos libres, haciendo más sin tener que abrir el teléfono. Realiza llamadas, responde mensajes de texto, desbloquea el automóvile incluso controla el widget de SmartThings Scene, todo desde la Pantalla de Cubierta.

El Galaxy Z Flip4 puede capturar, mirar y conectarse durante más tiempo entre cargas con la batería ampliada de 3700mAh. Con Super Fast Charging (Carga Super Rápida), ahora compatible con el Z Flip4, es posible cargar hasta un 50 % en aproximadamente 30 minutos, manteniendo a los usuarios conectados cuando están agotándose.

Con la bisagra más delgada, los bordes enderezados, el vidrio posterior esmerilado en contraste y los marcos de metal brillante, el diseño es lo más refinado hasta el momento.

Los usuarios pueden personalizar completamente el Z Flip4 por dentro y por fuera, con Galaxy Themes tanto en la Pantalla de Cubierta como en la Principal para complementar su estilo con fuentes, íconos y diseños personalizados. Además, los usuarios pueden crear su propia Pantalla de Cubierta con nuevos diseños de reloj y fondos en varios formatos, como imágenes, GIFs e incluso video.

Galaxy Z Fold4

El Galaxy Z Fold4 es el resultado de la innovación perdurable de smartphones Samsung Galaxy y el teléfono más poderoso hasta el momento. El Z Fold4 combina la experiencia colectiva en tecnología móvil de Samsung para crear un dispositivo con mayor funcionalidad, ya sea abierto, cerrado o en el modo Flex. Además, es el primer dispositivo con Android 12L, una versión especial de Android creada por Google para experiencias de pantalla grande, incluidas las plegables.

La nueva barra de tareas brinda un diseño similar al de una PC y ofrece acceso a tus aplicaciones favoritas y recientes. La multitarea también es más intuitiva, gracias a los nuevos gestos de deslizamiento, y se puede cambiar instantáneamente las aplicaciones de pantalla completa a ventanas emergentes o divide tu pantalla por la mitad para obtener más formas de realizar múltiples tareas.

El Galaxy Z Fold4 toma fotos y videos impresionantes con una lente ancha perfeccionada de 50MP y una lente Space Zoom de 30x. Una variedad de modos de cámara, incluido el Zoom Map (mapa de zoom) más grande activado en el modo Capture View, Dual Preview y Rear Cam Selfie, son personalizados para aprovechar el factor de forma único para más flexibilidad de captura. Y con el tamaño de píxel más grande, un sensor el 23 % más brillante y una potencia de procesamiento perfeccionada, los usuarios pueden capturar imágenes claras incluso por la noche.

Con una bisagra más delgada, un peso más liviano e incluso biseles más estrechos, la pantalla más ancha habilita interacciones más sencillas con una sola mano mientras se usa la Pantalla de Cubierta.

La durabilidad del panel de la Pantalla Principal también se mejora gracias a la estructura de capas optimizada, lo que ayuda a reducir los daños causados por golpes externos.

Además, tanto el Z Flip4 como el Z Fold4 son equipados con resistencia al agua IPX8, por lo que los usuarios pueden preocuparse menos si se quedan atrapados bajo la lluvia.

Galaxy Buds2 Pro

Se unen a la serie Galaxy Z los Galaxy Buds2 Pro, los nuevos auriculares de botón de primera línea de Samsung que brindan la experiencia de audio inalámbrica más inmersiva con un nuevo diseño compacto y una conectividad continua que es perfecta para cualquier aspecto de tu vida cotidiana.

Aprecia cada interludio musical con audio Hi-Fi de 24 bits superior, que ofrece un alto rango dinámico que te ayuda a sentirte conectado con el contenido que estás escuchando con una resolución nítida.

El nuevo diseño compacto y ergonómico es un 15% más pequeño, con un ajuste seguro diseñado para evitar la rotación, convirtiéndolo en el compañero perfecto para hacer ejercicio.

Los Buds2 Pro también pueden ser localizaods a través de SmartThings Find, en caso de que se pierdan.

Galaxy for the Planet

Desde el lanzamiento de la serie Galaxy S22, Samsung ha incorporado materiales reciclados no solo en nuestro empaque, sino también en el hardware de nuestros nuevos productos. Estos son los primeros pasos de nuestra iniciativa Galaxy for the Planet, que incluye nuestra incorporación continua de plásticos reciclados y la creación de nuevos materiales en asociación con socios líderes en sustentabilidad.

Más del 90% de los nuevos Galaxy Buds2 Pro está fabricado con materiales reciclados, al igual que la nueva serie Galaxy Z también incorpora plásticos que se destinarían al océano en componentes clave y papel el 100% reciclado para su empaque.

También redujeron el volumen del empaque en hasta un 58%en comparación con los Galaxy plegables de primera generación. Esto equivale a evitar aproximadamente 10 mil toneladas de emisiones de carbono del transporte este año.

Precios y disponibilidad

Galaxy Z Flip4 complementa los estilos de los usuarios con diseños premium en colores heredados: Bora Purple y Graphite, y nuevos colores: Pink Gold y Blue.

El Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition ampliado ahora disponible en 28 países en todo el mundo ofrece colores de vidrio y opciones de marco que brindan 75 combinaciones para elegir, lo que permite que los clientes elijan completamente el aspecto de su dispositivo.

Samsung también ofrece Bespoke Upgrade Care para los usuarios de Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition, para que puedan cambiar el color de su dispositivo cuando lo deseen. El Galaxy Z Fold4 y la funda Standing Cover con Pen se ofrecen en colores refinados que incluyen Graygreen, Beige y Phantom Black.

Además, el Galaxy Z Fold4 está disponible en Burgundy y opciones de capacidad de almacenamiento adicional de hasta un terabyte exclusivamente en Samsung.com.

Los Galaxy Buds2 Pro vienen en tres tonos suaves y neutros completamente nuevos que se complementan perfectamente con los nuevos plegables: Graphite, White, and Bora Purple.

El Galaxy Z Flip4, el Z Fold4 y los Buds2 Pro estarán disponibles para pedidos anticipados en países seleccionados a partir del 10 de agosto con disponibilidad general a partir del XX de agosto en países seleccionados.